Le président américain affiche son optimisme malgré les tensions, tandis que Téhéran rejette tout dialogue sous « menace » et critique le blocus du détroit d’Ormuz

Trump assure que les négociations avec l’Iran seront conclues « à la satisfaction de tous » Le président américain affiche son optimisme malgré les tensions, tandis que Téhéran rejette tout dialogue sous « menace » et critique le blocus du détroit d’Ormuz

AA / Washington

Le président américain Donald Trump a affirmé lundi que les négociations avec l’Iran seraient finalisées et que « tout le monde sera satisfait », malgré une impasse apparente dans les discussions.

« Nous avons fait un excellent travail, et nous allons conclure cela, et tout le monde sera satisfait », a déclaré Donald Trump lors d’un entretien téléphonique avec un animateur radio conservateur.

Ces propos interviennent quelques heures après que le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a affirmé que Téhéran rejetait toute négociation avec les États-Unis « sous la menace ».

Figure clé des discussions, Mohammad Bagher Ghalibaf a vivement critiqué la décision de Washington d’imposer un blocus dans le détroit d’Ormuz, que Téhéran considère comme une violation d’un cessez-le-feu déjà fragile.

Dans un message publié sur le réseau social américain X, il a accusé Donald Trump de chercher à transformer les pourparlers « en table de reddition » ou à justifier une reprise des hostilités. Il a ajouté que l’Iran avait préparé de nouvelles options militaires si le cessez-le-feu de deux semaines, négocié par le Pakistan, venait à expirer cette semaine.

Interrogé sur l’opposition de l’Iran aux discussions, Donald Trump a déclaré : « Ils vont négocier, et s’ils ne le font pas, ils connaîtront des problèmes comme ils n’en ont jamais vus auparavant. »

Il a également exprimé l’espoir qu’un accord « équitable » permette à l’Iran de reconstruire son économie, tout en affirmant que le pays ne disposerait « d’aucune chance » d’obtenir l’arme nucléaire.

Donald Trump a annoncé dimanche l’envoi de représentants américains à Islamabad pour des négociations, sans confirmation officielle de participation de Téhéran, qui exige la levée du blocus.

Les déclarations interviennent alors que les États-Unis maintiennent depuis la semaine dernière un blocus naval des navires entrant et sortant des ports iraniens, une mesure dénoncée par Téhéran comme contraire au cessez-le-feu en cours.

Le président américain a également averti dimanche que Washington pourrait cibler les infrastructures iraniennes si Téhéran refusait les conditions américaines pour mettre fin au conflit, alimentant les inquiétudes alors que la trêve doit expirer mardi soir, heure de Washington.

Les tensions maritimes se sont accentuées après que l’Iran, qui avait annoncé vendredi la réouverture du détroit d’Ormuz au trafic, est revenu sur cette décision samedi en restreignant à nouveau les mouvements de navires, estimant que les États-Unis n’avaient pas respecté leurs engagements.

Le Pakistan a accueilli les 11 et 12 avril à Islamabad le premier contact direct de haut niveau entre les États-Unis et l’Iran depuis la rupture de leurs relations diplomatiques en 1979, des discussions qui se sont conclues sans avancée.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy