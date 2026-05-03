Trump annonce une réduction des troupes américaines en Allemagne « bien au-delà de 5 000 »

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi que les États-Unis prévoyaient de réduire leur présence militaire « bien au-delà de 5 000 soldats », après la décision annoncée de diminuer les effectifs américains en Allemagne.

« Nous allons réduire fortement nos effectifs et nous allons aller beaucoup plus loin que 5 000 soldats », a affirmé Trump devant des journalistes en Floride, interrogé sur le retrait des troupes américaines d’Europe.

Le Pentagone a annoncé vendredi le retrait d’environ 5 000 militaires stationnés en Allemagne, principal hub militaire américain en Europe, sur fond de tensions croissantes entre Washington et ses alliés européens concernant la guerre en Iran et les différends commerciaux liés aux droits de douane.

Un porte-parole du Pentagone a indiqué vendredi que le secrétaire américain à la Défense avait ordonné cette réduction des effectifs.

Cette décision intervient après des déclarations de Trump indiquant que Washington réévaluait sa présence militaire en Allemagne. Le président américain réagissait notamment aux critiques du chancelier allemand Friedrich Merz, qui avait accusé les États-Unis de ne pas disposer d’une stratégie claire de sortie dans la guerre en Iran et estimé que les Américains étaient « humiliés » par les dirigeants iraniens durant les négociations.

Par ailleurs, les présidents des commissions des forces armées du Sénat et de la Chambre des représentants ont exprimé leurs inquiétudes face à cette décision.

« Nous sommes très préoccupés par la décision de retirer une brigade américaine d’Allemagne », ont déclaré dans un communiqué le sénateur Roger Wicker et le représentant Mike Rogers.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore