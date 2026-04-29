« Ils ont peut-être introduit du matériel léger pendant le cessez-le-feu, et nous savons exactement où il se trouve »

Trump affirme que les États-Unis savent où l’Iran a déployé du matériel militaire pendant le cessez-le-feu « Ils ont peut-être introduit du matériel léger pendant le cessez-le-feu, et nous savons exactement où il se trouve »

AA / Washington / Michael Hernandez

Le président Donald Trump a déclaré mercredi que Washington sait où l’Iran a déployé du nouveau matériel militaire pendant le cessez-le-feu en cours, et le détruirait rapidement si la guerre reprenait.

« Ils ont peut-être introduit du matériel léger pendant le cessez-le-feu, et nous savons exactement où il se trouve, donc il sera détruit dans les quinze premières minutes », a déclaré Trump.

Plus tôt dans la journée, le président américain avait déclaré au site d’information Axios qu’il avait rejeté une proposition de Téhéran visant à rouvrir le détroit d’Ormuz, choisissant plutôt de maintenir un blocus naval pour faire pression sur Téhéran concernant son programme nucléaire.

« Le blocus est quelque peu plus efficace que le bombardement. Ils s’étouffent », a déclaré Trump au site d’information. « Ce sera pire pour » l’Iran.

Il a indiqué que l’Iran cherche un accord pour lever le blocus américain sur cette voie navigable stratégiquement importante.

Trump a affirmé que l’incapacité à exporter du pétrole a laissé les infrastructures iraniennes « proches de l’explosion ».

Alors que Trump considère le blocus comme un levier puissant, des sources ont déclaré à Axios que le Commandement central américain avait élaboré des plans pour une vague de frappes aériennes « courtes et puissantes » afin de briser l’impasse diplomatique si l’Iran ne cédait pas.

Trump n’a pas encore autorisé d’action cinétique, ont indiqué les sources.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz