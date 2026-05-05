Trump affirme que le potentiel nucléaire iranien a été « anéanti », tandis que l’armée surveille les sites d’enrichissement enfouis

Trump affirme que les États-Unis doivent « se rendre en Iran » pour saisir du matériel nucléaire Trump affirme que le potentiel nucléaire iranien a été « anéanti », tandis que l’armée surveille les sites d’enrichissement enfouis

AA / Istanbul / Yasin Gungor

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que les États-Unis pourraient être amenés à intervenir en Iran pour sécuriser des matières nucléaires, après des frappes aériennes ayant enseveli des installations d’enrichissement à Téhéran.

S’exprimant devant des journalistes, il a évoqué la nécessité d’une opération « risquée », affirmant que Washington devra « se rendre en Iran pour s’emparer de l’arme nucléaire ».

Le président semblait faire référence à quelque 1 000 livres (453,6 kg) d’uranium enrichi, qui seraient toujours piégées sous les décombres de sites visés lors de l’offensive américano-israélienne menée en juin dernier. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a confirmé que ce stock se trouvait « sous les décombres », sans qu’une récupération ne soit envisagée dans l’immédiat.

Donald Trump a par ailleurs assuré que les capacités nucléaires iraniennes avaient été neutralisées. « Nous avons anéanti leur potentiel nucléaire. Il a été totalement détruit », a-t-il déclaré, estimant qu’il faudrait plusieurs semaines aux autorités iraniennes pour atteindre ce matériel. Il a ajouté que les États-Unis « ne les laisseraient pas creuser », évoquant une surveillance militaire constante.

Selon lui, Téhéran admettrait en privé ne pas avoir « la moindre chance », malgré des discours publics plus affirmés. « Ils me le disent lorsque je parle avec eux, puis vont à la télévision dire qu’ils s’en sortent très bien », a-t-il affirmé.

« Ils n’aiment pas jouer avec nous. Pas du tout », a-t-il conclu.

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme