Le président américain estime qu’un accord avec Téhéran serait bénéfique pour Washington et ses partenaires

Trump affirme que l’Iran veut conclure un accord et appelle à laisser les négociations suivre leur cours Le président américain estime qu’un accord avec Téhéran serait bénéfique pour Washington et ses partenaires

Le président américain Donald Trump a déclaré, tôt lundi, que l’Iran souhaitait parvenir à un accord avec les États-Unis, se disant convaincu que les négociations en cours déboucheraient sur une issue favorable.

Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, Trump a affirmé que Téhéran « veut réellement conclure un accord » et a estimé qu’un tel compromis serait « bénéfique pour les États-Unis et leurs partenaires ».

Par ailleurs, il a critiqué ses adversaires politiques ainsi que certains membres de son propre camp, estimant que les pressions publiques et les demandes contradictoires compliquent les efforts diplomatiques.

Selon lui, les négociations deviennent « beaucoup plus difficiles » lorsque des responsables politiques réclament simultanément d’accélérer ou de ralentir les discussions, d’opter pour une intervention militaire ou, au contraire, de l’éviter.

Le président américain a qualifié ces critiques de « bavardages » et a affirmé qu’elles atteignaient un niveau sans précédent.

Il a également appelé les observateurs à faire preuve de patience pendant la poursuite des discussions.

« Détendez-vous et laissez les choses suivre leur cours, tout finira bien. C’est toujours le cas », a-t-il déclaré.

Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées depuis les frappes menées en février par les États-Unis et Israël contre l’Iran. Téhéran a riposté en visant Israël ainsi que des alliés américains dans le Golfe, tout en fermant le détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à une médiation pakistanaise, mais les discussions qui ont suivi à Islamabad n’ont pas permis d’aboutir à un accord durable. Depuis, les deux parties poursuivent leurs échanges de propositions et de contre-propositions dans l’espoir de reprendre des négociations directes et de mettre fin au conflit.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba