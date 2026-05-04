« Nous disposons de bases partout dans le monde (…) et nous utiliserons tout cet arsenal si nécessaire », déclare Trump à Fox News

Trump affirme que l’Iran serait « rayé de la surface de la Terre » en cas d’attaque contre des navires américains « Nous disposons de bases partout dans le monde (…) et nous utiliserons tout cet arsenal si nécessaire », déclare Trump à Fox News

AA / Washington / Diyar Guldogan

L’Iran serait « rayé de la surface de la Terre » s’il attaque des navires américains opérant dans le cadre de « Project Freedom », a déclaré lundi le président américain Donald Trump sur Fox News.

« J’ai parlé avec le président Trump pendant 20 minutes de la situation avec l’Iran. Il a évoqué Project Freedom et les efforts américains pour escorter les navires à travers le détroit d’Ormuz, adressant un nouvel avertissement au régime iranien : si les Iraniens tentent de cibler des navires américains dans cette zone, ils seront, je cite, rayés de la surface de la Terre », a rapporté Trey Yingst de Fox News.

Plus tôt dans la journée de lundi, le commandant du Central américain (CENTCOM) avait indiqué que des destroyers lance-missiles de la marine américaine opéraient actuellement dans le Golfe, après avoir traversé le détroit d’Ormuz dans le cadre de « Project Freedom », visant à rétablir la liberté de navigation pour le trafic commercial dans cette zone.

Par ailleurs, Donald Trump a estimé que les Iraniens se montraient « plus conciliants » qu’auparavant.

Le président a également indiqué à Fox News que le renforcement militaire américain dans la région se poursuivait.

« Nous disposons de davantage d’armes et de munitions, et de qualité supérieure à auparavant », a-t-il affirmé.

« Nous avons les meilleurs équipements. Nous en disposons partout dans le monde. Nous avons des bases dans le monde entier, toutes pleinement approvisionnées. Nous pouvons utiliser tout cet arsenal, et nous le ferons si nécessaire. »



* Traduit de l'anglais par Adama Bamba