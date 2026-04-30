- L’Union européenne réagit aux propos de Donald Trump sur une possible réduction des forces en Allemagne, dans un climat de tensions transatlantiques

Troupes américaines en Europe : Bruxelles défend un intérêt « mutuel » face aux menaces de retrait - L’Union européenne réagit aux propos de Donald Trump sur une possible réduction des forces en Allemagne, dans un climat de tensions transatlantiques

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

L’Union européenne a affirmé ce jeudi que la présence de troupes américaines en Europe était « dans l’intérêt » des États-Unis, en réponse aux déclarations de Donald Trump envisageant une réduction des effectifs militaires en Allemagne.

« Le déploiement de troupes américaines en Europe sert également les intérêts des États-Unis dans le cadre de leur action à l’échelle mondiale », a déclaré une porte-parole de la Commission européenne, Anitta Hipper, lors d’un point de presse.

Ces propos interviennent après que Donald Trump a indiqué, mercredi, que Washington étudiait la possibilité de réduire ses forces stationnées en Allemagne, une décision qui pourrait être prise « très prochainement ». Selon diverses estimations, entre 35 000 et 50 000 militaires américains sont actuellement déployés outre-Rhin.

Cette annonce s’inscrit dans un contexte de tensions diplomatiques entre Washington et Berlin, après des critiques du chancelier allemand Friedrich Merz sur l’absence de stratégie américaine dans la guerre en Iran. Le président américain a, en retour, vivement mis en cause son homologue, accentuant les frictions entre alliés.

Sans répondre directement à la menace de retrait, Friedrich Merz a appelé jeudi à un « partenariat transatlantique fiable », réaffirmant l’attachement de l’Allemagne à l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN), pilier de la sécurité collective entre l’Europe et l’Amérique du Nord.

Depuis plusieurs années, Donald Trump critique régulièrement le fonctionnement de l’OTAN et la contribution des alliés européens, brandissant à plusieurs reprises la possibilité de réduire la présence militaire américaine sur le continent.

La question des troupes en Europe s’inscrit dans un contexte plus large de recomposition des équilibres stratégiques, alors que les États-Unis réévaluent leur posture globale, notamment face aux tensions au Moyen-Orient et aux attentes de leurs alliés.

La réaction de Bruxelles vise ainsi à rappeler l’interdépendance sécuritaire entre les deux rives de l’Atlantique, à un moment où les relations transatlantiques apparaissent fragilisées par des divergences croissantes sur les dossiers internationaux.​​​​​​​

