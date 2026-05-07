Cette interruption intervient après des attaques signalées contre un pétrolier chinois, des navires français et l’entrée en vigueur de nouvelles règles iraniennes de transit dans cette voie maritime stratégique

Trafic maritime à l’arrêt dans le détroit d’Ormuz depuis 24 heures sur fond d’escalade sécuritaire Cette interruption intervient après des attaques signalées contre un pétrolier chinois, des navires français et l’entrée en vigueur de nouvelles règles iraniennes de transit dans cette voie maritime stratégique

AA / Istanbul / Mucahithan Avcioglu

Aucun grand navire commercial n’a traversé le détroit d’Ormuz au cours des dernières 24 heures, jusqu’à 09h00 GMT jeudi, dans un contexte de dégradation sécuritaire et de renforcement des contrôles iraniens sur l’un des passages maritimes les plus stratégiques au monde, selon des données de suivi maritime compilées par Anadolu.

Cet arrêt du trafic dans le détroit marque une nouvelle escalade des perturbations du transport maritime mondial depuis le début de la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran, le 28 février dernier.

Par ailleurs, le trafic commercial dans cette voie maritime a fortement chuté ces dernières semaines, de nombreux armateurs ayant choisi de détourner leurs navires ou d’éviter le Golfe en raison des préoccupations sécuritaires, des brouillages de signaux et de l’incertitude entourant les conditions de navigation.

Cette nouvelle interruption intervient après qu’un média chinois basé à Pékin, Caixin, a rapporté qu’un superpétrolier appartenant à une société chinoise avait été attaqué lundi dans le détroit d’Ormuz, un premier incident de ce type impliquant un navire chinois depuis le début du conflit.

Selon les informations rapportées, l’incident s’est produit au large du port d’Al Jeer, aux Émirats arabes unis, provoquant un incendie sur le pont du navire.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, a affirmé que Pékin poursuivrait ses efforts en faveur d’une désescalade dans le détroit d’Ormuz et ferait « le maximum » pour protéger la sécurité des navires et des équipages chinois.

« Nous espérons que les parties concernées agiront avec prudence, éviteront toute nouvelle escalade, régleront leurs différends par le dialogue et rétabliront rapidement la paix et la stabilité dans le détroit », a déclaré Lin mercredi.

Dans le même temps, cette voie maritime a également été le théâtre de traversées rares et risquées de navires liés à des intérêts occidentaux.

Le porte-conteneurs CMA CGM Saigon, appartenant à l’armateur français CMA CGM, est réapparu au large des côtes d’Oman tard mercredi après avoir disparu des systèmes de suivi dans le Golfe persique, laissant penser qu’il a franchi le détroit avec son système d’identification automatique désactivé en raison d’un brouillage intensifié des signaux dans la région.

Le navire avait été localisé pour la dernière fois mardi au large de Ras Al Khaimah, aux Émirats arabes unis, avant de réapparaître en mer d’Arabie avec Colombo, au Sri Lanka, comme destination annoncée.

Cette traversée fait du CMA CGM Saigon l’un des rares navires liés à l’Europe occidentale à avoir franchi le détroit sans dommage depuis le déclenchement de la guerre.

Mardi, le CMA CGM San Antonio, un autre navire appartenant à la compagnie maritime française, avait été attaqué lors de son passage dans le détroit, blessant plusieurs membres d’équipage et endommageant le bâtiment.

De son côté, la marine des Gardiens de la révolution iranienne a affirmé mercredi que les navires respectaient les nouvelles règles de transit imposées par Téhéran dans le détroit d’Ormuz.

Dans un message publié sur le réseau social américain X, la marine iranienne a indiqué que la coopération des navires contribuait à la sécurité maritime régionale et qu’un « passage sûr et stable » serait garanti dans le cadre des nouveaux protocoles.

Mardi, les Gardiens de la révolution avaient appelé les navires à emprunter uniquement les routes maritimes désignées lors de leur transit dans le détroit, avertissant que toute déviation serait considérée comme dangereuse et pourrait entraîner une « action décisive ».

« Tous les navires souhaitant traverser le détroit doivent emprunter un corridor préalablement annoncé par l’Iran, et toute déviation fera l’objet de mesures fermes », a déclaré la marine iranienne, qualifiant cette route désignée de « seul passage sûr » dans cette voie maritime stratégique.

Le détroit d’Ormuz constitue une artère essentielle du commerce énergétique mondial, reliant le Golfe persique au golfe d’Oman et à la mer d’Arabie. Toute perturbation dans cette zone suscite de fortes inquiétudes concernant l’acheminement du pétrole, du gaz naturel liquéfié et des carburants raffinés, alors que les marchés énergétiques sont déjà fragilisés par le conflit.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba