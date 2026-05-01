« Le blocage du détroit d’Ormuz est contraire au droit international et entraîne des conséquences majeures pour l’économie mondiale », affirme le chef de la diplomatie française

Tournée de Jean-Noël Barrot dans le Golfe : la France alerte sur les conséquences du blocage du détroit d’Ormuz « Le blocage du détroit d’Ormuz est contraire au droit international et entraîne des conséquences majeures pour l’économie mondiale », affirme le chef de la diplomatie française

AA / Istanbul / Adama Bamba

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a conclu vendredi une tournée dans le Golfe par un point presse à Abu Dhabi, mettant en garde contre les répercussions économiques et sécuritaires du blocage du détroit d’Ormuz.

Ce déplacement, qui l’a conduit successivement en Arabie saoudite, à Oman puis aux Émirats arabes unis, intervient dans un contexte de fortes tensions régionales. « Je suis aujourd'hui à Abu Dhabi, où je termine un déplacement dans le Golfe », a déclaré le ministre, soulignant que cette tournée visait à coordonner la réponse avec les partenaires de la région.

Jean-Noël Barrot a directement lié la hausse des prix de l’énergie en France à la situation dans le Golfe. « La hausse des prix du carburant, qui est très vivement ressentie à la pompe, trouve son origine à quelques centaines de kilomètres d'ici, dans le blocage du détroit d'Ormuz », a-t-il affirmé, avant de dénoncer une situation « contraire aux droits internationaux » et aux lourdes conséquences pour l’économie mondiale, « et donc pour les Françaises et les Français, pour les entreprises françaises ».

Le chef de la diplomatie a insisté sur la mobilisation des autorités françaises dès le début de la crise. « Depuis le premier jour de la guerre et de cette crise au Proche et au Moyen-Orient, la France a agi pour en limiter les conséquences, limiter les conséquences de cette guerre que nous n'avons pas approuvée et à laquelle nous n'avons pas participé, sur la vie quotidienne des Françaises et des Français », a-t-il déclaré, rappelant que Paris n’avait « ni approuvé » ni « participé » au conflit.

Barrot évoque des mesures économiques du gouvernement français

Il a détaillé les mesures économiques mises en place par le gouvernement : « Des mesures ont été prises pour que les secteurs les plus directement impactés (…) fassent l’objet de mesures ciblées leur permettant d’absorber une partie de la hausse du prix des hydrocarbures ». Il a notamment cité la pêche, l’agriculture, le transport ainsi que les « grands rouleurs ».

Parallèlement, l’exécutif a engagé une stratégie visant à réduire la dépendance aux hydrocarbures. « En limitant notre dépendance au gaz et au pétrole, nous éviterons que de telles crises (…) ne s’invitent dans notre quotidien », a-t-il expliqué, évoquant un plan d’électrification des usages.

Initiative sécuritaire française au Moyent-Orient

Sur le plan sécuritaire, la France a également renforcé sa présence dans la région. « la France a agi également dans la région depuis le premier jour, d'abord en déployant massivement les moyens de sa marine pour protéger nos ressortissants, faciliter leur rapatriement en France et puis protéger nos partenaires », a indiqué Jean-Noël Barrot, évoquant des pays « directement pris pour cible par les attaques de l’Iran ».

Dans ce contexte, le président Emmanuel Macron a lancé une initiative internationale visant à sécuriser le trafic maritime. « Le président de la République a lancé une initiative consistant à former une mission internationale », a-t-il rappelé, précisant qu’elle permettra, « une fois que les conditions seront réunies », de rétablir la circulation dans le détroit d’Ormuz.

Cette mission, a-t-il insisté, sera « strictement défensive », menée « en coordination avec les pays riverains » et ouverte à des États « qui ne sont pas partis à la guerre ». « La planification a été finalisée », a-t-il annoncé, ajoutant être venu dans le Golfe pour en présenter le concept aux partenaires régionaux.

Interrogé sur les objectifs concrets de cette mission, le ministre a précisé : « Elle viendra participer à des opérations de déminage, des opérations d’escorte, pour que le trafic (…) puisse revenir le plus rapidement possible à son niveau antérieur », avec pour objectif de faire baisser « la pression sur le prix des hydrocarbures ».

Concernant une initiative parallèle des États-Unis, Jean-Noël Barrot a évoqué une « complémentarité » tout en marquant une certaine distance. « Il ne s’agit pas d’une initiative de même nature », a-t-il souligné, ajoutant que la configuration actuelle « ne nous permettrait pas de nous impliquer dans ce projet-là ».

Enfin, il a insisté sur la nécessité de tirer les leçons de la crise. « Nous devons renforcer notre autonomie stratégique et notre souveraineté », a-t-il affirmé, tant « en matière de sécurité et de défense » que de « sécurité économique », saluant au passage la reconnaissance exprimée par ses interlocuteurs dans la région envers la France.

Contexte : offensive américano-israélienne en Iran

Pour rappel, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran le 28 février, provoquant une riposte de Téhéran contre des alliés américains dans le Golfe ainsi que la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu a été annoncé le 8 avril grâce à une médiation pakistanaise, suivi de discussions à Islamabad les 11 et 12 avril, sans qu’un accord ne soit trouvé.

Enfin, Donald Trump a ensuite prolongé unilatéralement la trêve, sans fixer de nouveau calendrier, à la demande du Pakistan.