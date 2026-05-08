Tchad : les autorités déclarent un état d’urgence de 20 jours dans la province du Lac Suite à des attaques de Boko Haram

AA / Niamey / Salif Omar



Les autorités tchadiennes ont déclaré, jeudi, un état d’urgence de 20 jours dans la province du Lac Tchad, suite à des attaques armées enregistrées dans cette zone et attribuées au groupe Boko Haram.



« Par décret 0836/PR/PM/MAACVG/2026 du 07 mai 2026 et en application de l’article 135 de la Constitution, il est déclaré l’état d’urgence dans la province du Lac à compter du 07 mai 2026 à minuit au 27 mai 2026 à minuit », a indiqué un communiqué du ministère tchadien des armées, des anciens combattants et des victimes de guerre, consulté par Anadolu.



Précisant que « la déclaration de l’état d’urgence donne pouvoir au délégué général du gouvernement auprès de la province du Lac de prendre (…) toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens ». La même source a prévenu que « la violation des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence est punie conformément aux textes en vigueur ».



Située dans l’ouest du Tchad, la province du Lac a connu deux attaques armées attribuées au groupe Boko Haram entre le 04 et le 06 mai courant. Le lundi 04 mai, une position de l’armée tchadienne a été victime d’une attaque sur l’île de Barka Tolorom. Selon un bilan fourni par l’Etat major de l’armée, au moins 23 militaires ont été tués et 26 autres ont été blessés dans cette attaque. Une deuxième attaque a été enregistrée le mercredi 06 mai, mais son bilan n’a toujours pas fait l’objet de communication officielle.



Le même jour, les autorités tchadiennes ont décrété un deuil de trois jours « en la mémoire des martyrs tombés sur le champ d’honneur lors des attaques des groupes terroristes, survenues les 04 et 06 mai 2026 dans la Province du Lac ».



Groupe terroriste fondé en 2002 au Nigeria, Boko Haram mène des attaques dans presque tous les pays frontaliers du bassin du Lac Tchad, dont le Tchad, le Cameroun, le Nigeria et le Niger.

