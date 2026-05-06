Tchad : l’UA condamne une attaque terroriste ayant fait au moins 23 morts parmi les militaires Et réaffirmé son engagement constant à accompagner le Tchad dans ses efforts de lutte contre le terrorisme

AA / Ouagadougou / Dramane Traoré



La Commission de l’Union africaine (UA) a condamné mercredi, dans un communiqué, l’attaque terroriste qui a coûté la vie à au moins 23 militaires tchadiens et fait plusieurs blessés, lundi, sur la rive tchadienne du lac Tchad.

La Commission de l’UA « condamne avec la plus grande fermeté l’attaque terroriste perpétrée dans la soirée du lundi 4 mai 2026 contre une base militaire à Barka Tolorom, sur la rive tchadienne du lac Tchad, qui a causé des pertes en vies humaines et des blessés parmi les forces de défense tchadiennes », indique le communiqué.

Elle a exprimé « ses sincères condoléances » aux familles des victimes, ainsi qu’au gouvernement et au peuple tchadiens, tout en souhaitant un prompt et complet rétablissement aux blessés.

La Commission a également réaffirmé « l’engagement constant » de l’UA à accompagner la République du Tchad et les pays du bassin du lac Tchad dans leurs efforts de lutte contre le terrorisme, notamment à travers ses mécanismes de coopération, son bureau de liaison et les initiatives régionales pertinentes.

Mardi, l’état-major général des armées tchadiennes a indiqué dans un communiqué qu’aux environs de 22h00, le 4 mai 2026, des éléments du groupe Boko Haram ont attaqué une position des forces de défense et de sécurité du Tchad sur l’île de Barka Tolorom, tuant au moins 23 militaires et en blessant 26 autres.

La même source a précisé qu’« un nombre important » d’assaillants a été neutralisé et du matériel récupéré lors de la riposte de l’armée tchadienne.

Réagissant à cette attaque, le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a déclaré que « le sacrifice de nos soldats ne sera jamais vain » et que le Tchad restera debout face à la « barbarie ».

« L’obscurantisme ne l’emportera jamais sur la République. Nous poursuivrons la lutte avec une détermination renouvelée, jusqu’à l’éradication totale de cette menace », a-t-il affirmé sur sa page Facebook.