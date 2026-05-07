Taiwan est au cœur des intérêts fondamentaux de la Chine, déclare Pékin avant la visite de Donald Trump

Saadet Gokce
07 Mai 2026•Mise à jour: 07 Mai 2026
La Chine a déclaré jeudi que Taïwan est au cœur de ses intérêts fondamentaux, à l’approche d’une visite programmée du président américain Donald Trump à Pékin plus tard ce mois-ci.
« La question de Taïwan se situe au cœur des intérêts fondamentaux de la Chine et constitue le socle de la base politique des relations sino-américaines », a déclaré Lin Jian, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, lors d’une conférence de presse régulière à Pékin, selon le Global Times, média d’État.
Trump doit se rendre en Chine les 14 et 15 mai, où il devrait tenir un sommet avec le président chinois Xi Jinping.
« Respecter le principe d’une seule Chine et les trois communiqués conjoints sino-américains, ainsi qu’honorer les engagements pris par les différentes administrations américaines sur la question de Taïwan, sont des obligations internationales que le côté américain doit remplir », a ajouté Lin.
Washington reste le principal fournisseur d’armes de Taipei. L’administration Trump a approuvé l’an dernier un record de 11 milliards de dollars de ventes d’armes, provoquant des protestations de Pékin, qui a également sanctionné plusieurs entreprises américaines d’armement et leurs employés.
Taïwan a également reçu le dernier envoi de sa flotte de 108 chars, d’une valeur d’environ 1,28 milliard de dollars, qu’elle avait acheté aux États-Unis le mois dernier.
Le porte-parole a précisé que la Chine et les États-Unis maintiennent la communication au sujet de la visite prévue de Trump en Chine, lorsqu’on lui a demandé un commentaire sur un article du Wall Street Journal indiquant que les deux parties envisagent de lancer des discussions officielles sur l’intelligence artificielle lors du sommet éventuel.
*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz