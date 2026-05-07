Respecter le principe d’une seule Chine et honorer les engagements sont des obligations internationales que le côté américain doit remplir, déclare le porte-parole du ministère des Affaires étrangères

Taiwan est au cœur des intérêts fondamentaux de la Chine, déclare Pékin avant la visite de Donald Trump Respecter le principe d’une seule Chine et honorer les engagements sont des obligations internationales que le côté américain doit remplir, déclare le porte-parole du ministère des Affaires étrangères

La Chine a déclaré jeudi que Taïwan est au cœur de ses intérêts fondamentaux, à l’approche d’une visite programmée du président américain Donald Trump à Pékin plus tard ce mois-ci.

« La question de Taïwan se situe au cœur des intérêts fondamentaux de la Chine et constitue le socle de la base politique des relations sino-américaines », a déclaré Lin Jian, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, lors d’une conférence de presse régulière à Pékin, selon le Global Times, média d’État.

Trump doit se rendre en Chine les 14 et 15 mai, où il devrait tenir un sommet avec le président chinois Xi Jinping.

« Respecter le principe d’une seule Chine et les trois communiqués conjoints sino-américains, ainsi qu’honorer les engagements pris par les différentes administrations américaines sur la question de Taïwan, sont des obligations internationales que le côté américain doit remplir », a ajouté Lin.

Washington reste le principal fournisseur d’armes de Taipei. L’administration Trump a approuvé l’an dernier un record de 11 milliards de dollars de ventes d’armes, provoquant des protestations de Pékin, qui a également sanctionné plusieurs entreprises américaines d’armement et leurs employés.

Taïwan a également reçu le dernier envoi de sa flotte de 108 chars, d’une valeur d’environ 1,28 milliard de dollars, qu’elle avait acheté aux États-Unis le mois dernier.

Le porte-parole a précisé que la Chine et les États-Unis maintiennent la communication au sujet de la visite prévue de Trump en Chine, lorsqu’on lui a demandé un commentaire sur un article du Wall Street Journal indiquant que les deux parties envisagent de lancer des discussions officielles sur l’intelligence artificielle lors du sommet éventuel.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz