Wang Yi s’est entretenu par téléphone avec son homologue américain Marco Rubio pour la première fois depuis que les États-Unis et Israël ont déclenché la guerre contre l’Iran

Taïwan est le principal risque entre Washington-Pékin, déclare le haut diplomate chinois Wang à l’attention de Rubio Wang Yi s’est entretenu par téléphone avec son homologue américain Marco Rubio pour la première fois depuis que les États-Unis et Israël ont déclenché la guerre contre l’Iran

AA / Istanbul

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré jeudi à son homologue américain Marco Rubio que Taïwan représente le principal risque dans les relations Pékin-Washington.

Le haut diplomate chinois Wang Yi a transmis ce message lors d’un appel téléphonique avec Rubio, selon une déclaration publiée par la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, sur le réseau social américain X.

« La question de Taïwan touche aux intérêts fondamentaux de la Chine et constitue le principal risque dans les relations sino-américaines. Le côté américain doit respecter ses engagements et faire le bon choix, afin d’ouvrir de nouveaux espaces à la coopération sino-américaine et de contribuer à la paix mondiale », a déclaré Wang.

Il a souligné que les relations entre la Chine et les États-Unis sont restées globalement stables sous l’orientation stratégique de leurs dirigeants, qualifiant la diplomatie au niveau des chefs d’État d’« ancre » des relations bilatérales.

Selon lui, le maintien de cette stabilité sert les intérêts des deux nations et correspond aux attentes mondiales.

Le diplomate chinois a également encouragé un accroissement de la coopération et une amélioration de la résolution des conflits, suggérant que les deux parties devraient travailler à l’établissement d’une relation « stratégique, constructive et stable » fondée sur le respect mutuel et la coexistence pacifique.

Les propos de Wang Yi interviennent dans un contexte de friction géopolitique continue entre les deux puissances, Taïwan demeurant un point central de discorde dans les discussions plus larges sur la sécurité, la souveraineté et la stabilité régionale.

Cela survient avant le voyage prévu du président américain Donald Trump en Chine les 14 et 15 mai, selon la Maison-Blanche, bien que Pékin n’ait pas encore confirmé ces dates.

De plus, il s’agissait du premier appel public entre les deux hauts diplomates depuis que les États-Unis et Israël ont déclenché une guerre contre l’Iran le 28 février.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz