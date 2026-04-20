Des sources pakistanaises évoquent l’arrivée imminente de délégations iranienne et américaine, alors que la trêve fragile entre les deux parties doit expirer mercredi

Téhéran prêt à participer à un second cycle de pourparlers avec Washington à Islamabad Des sources pakistanaises évoquent l’arrivée imminente de délégations iranienne et américaine, alors que la trêve fragile entre les deux parties doit expirer mercredi

AA / Karachi

L’Iran participera à un deuxième cycle de pourparlers avec les États-Unis à Islamabad, malgré les récentes tensions dans le détroit d’Ormuz, ont indiqué ce lundi à Anadolu deux sources pakistanaises proches du processus de médiation.

Selon ces sources, la délégation iranienne devrait arriver mardi dans la capitale pakistanaise, bien que Téhéran n’ait pas encore confirmé officiellement sa participation à ces discussions, le ministère des Affaires étrangères affirmant lundi "qu'aucun plan n'a été décidé concernant le deuxième tour des discussions".

« La guerre n’est dans l’intérêt de personne », a déclaré dans ce contexte le président iranien Massoud Pezeshkian, soulignant que « toute voie rationnelle et diplomatique doit être poursuivie pour réduire les tensions ».

Téhéran devrait être représenté par la même équipe que lors du premier cycle de négociations au début du mois, dirigée par le président du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf, avec la participation du ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi.

La délégation américaine, probablement conduite par le vice-président JD Vance, devrait inclure les émissaires spéciaux Steve Witkoff et Jared Kushner, attendus à Islamabad tard ce lundi soir ou mardi. JD Vance pourrait arriver séparément, selon les mêmes sources.

Aucune déclaration officielle n’a été faite par Washington concernant le calendrier d’arrivée de sa délégation.

Au moins deux avions américains transportant des équipes préparatoires et du personnel de sécurité ont déjà atterri dimanche à Islamabad, ont précisé plusieurs sources pakistanaises.

Islamabad est de nouveau au centre de l’attention, le Pakistan devant accueillir ce second cycle de négociations à haut niveau entre les États-Unis et l’Iran, dans l’espoir de parvenir à un règlement négocié du conflit armé au Moyen-Orient qui dure depuis plusieurs semaines.

Dans ce contexte, le ministre pakistanais de l’Intérieur, Mohsin Naqvi, s’est rendu lundi à l’ambassade des États-Unis à Islamabad pour discuter des mesures de sécurité liées à ces discussions, selon la télévision d’État.

Une trêve fragile de deux semaines entre les deux parties doit expirer mercredi.

La capitale pakistanaise, ainsi que la ville voisine de Rawalpindi, ont été placées sous haute sécurité, avec la fermeture des établissements scolaires et le déploiement de milliers de membres des forces de sécurité en prévision de ces discussions de haut niveau.

Le Pakistan avait déjà accueilli, les 11 et 12 avril, les premiers échanges de haut niveau entre Washington et Téhéran depuis la rupture de leurs relations diplomatiques en 1979, sans parvenir à un accord. Ces négociations, baptisées « pourparlers d’Islamabad », avaient été organisées après une médiation pakistanaise ayant permis l’instauration d’un cessez-le-feu de deux semaines, entré en vigueur le 8 avril.

Les tensions se sont toutefois ravivées lundi après la saisie par les États-Unis d’un navire iranien et la fermeture par Téhéran du détroit d’Ormuz, suscitant des inquiétudes quant à la tenue des discussions et aux perturbations potentielles de l’approvisionnement mondial.

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que les forces navales américaines avaient intercepté et neutralisé un cargo battant pavillon iranien qui tentait de franchir le blocus naval américain dans le golfe d’Oman, ajoutant que des Marines américains avaient pris le contrôle du navire.

L’Iran a averti qu’il riposterait « prochainement », qualifiant cette opération de violation du cessez-le-feu négocié par le Pakistan, en vigueur depuis le 7 avril.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy