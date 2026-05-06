Le chef de la diplomatie iranienne a évoqué à Pékin les négociations indirectes avec Washington et le rôle de la Chine dans le conflit régional

Téhéran affirme rester engagé dans la diplomatie tout en se disant prêt à se défendre Le chef de la diplomatie iranienne a évoqué à Pékin les négociations indirectes avec Washington et le rôle de la Chine dans le conflit régional

AA / Istanbul

L’Iran reste « sérieux et déterminé » sur le terrain diplomatique tout en étant pleinement prêt à répondre à tout « acte malveillant », a déclaré ce mercredi le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi à son homologue chinois Wang Yi lors d’une rencontre à Pékin.

Selon le ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi a présenté les derniers efforts diplomatiques visant à mettre fin à la guerre opposant les États-Unis et Israël à l’Iran, notamment les discussions en cours entre Téhéran et Washington sous médiation du Pakistan.

« Tout comme l’Iran a agi de manière décisive pour se défendre et reste pleinement prêt à faire face à toute agression, il demeure également sérieux et résolu dans le domaine diplomatique », a déclaré le chef de la diplomatie iranienne.

Il a également salué la position de la Chine contre ce qu’il a qualifié de violations du droit international commises par les États-Unis et Israël au cours du conflit de quarante jours.

Le ministre iranien a exprimé l’espoir que Pékin, qui assure actuellement la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations unies, continue à jouer « un rôle constructif » afin d’empêcher de nouvelles atteintes à la paix et à la sécurité internationales.

Pékin réaffirme son soutien au dialogue

De son côté, Wang Yi a salué ce qu’il a décrit comme « l’approche responsable » de l’Iran et a réaffirmé le soutien de Pékin à la souveraineté et à l’intégrité territoriale iraniennes.

Selon le communiqué iranien, le chef de la diplomatie chinoise a déclaré que Pékin s’opposait au recours à la force et à la poursuite d’une « guerre illégale », estimant que les conséquences du conflit dépassaient l’Iran pour affecter l’ensemble de la région et la communauté internationale.

Il a également réaffirmé le soutien de la Chine à la diplomatie et au dialogue comme seule voie de règlement des différends régionaux.

Les deux parties ont aussi évoqué leur coopération économique et commerciale bilatérale et convenu de poursuivre leurs consultations à haut niveau.

Le détroit d’Ormuz au cœur des discussions

Dans une déclaration distincte à la télévision d’État iranienne IRIB, Abbas Araghchi a affirmé que les responsables chinois considéraient que l’Iran était sorti du conflit dans une position internationale renforcée.

« Nos amis chinois estiment que l’Iran après la guerre est différent de l’Iran d’avant la guerre », a-t-il déclaré, ajoutant que Téhéran avait démontré ses capacités et sa puissance, ouvrant selon lui « une nouvelle phase » de coopération avec plusieurs pays.

Le ministre iranien a précisé que les discussions avaient porté sur la fin du conflit, les négociations en cours, les sanctions, le programme nucléaire iranien ainsi que les relations bilatérales.

Le détroit d’Ormuz, toujours bloqué, a également figuré parmi les principaux sujets abordés, a-t-il indiqué, évoquant notamment « la nécessité de respecter les droits de l’Iran » et les divergences persistantes autour de cette question.

La visite de Abbas Araghchi intervient avant le sommet prévu à Pékin les 14 et 15 mai entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping, dans un contexte de tensions persistantes autour du détroit d’Ormuz.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy