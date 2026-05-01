Les autorités ouvrent une enquête après l’explosion dans le secteur de Sayyida Zeinab

Syrie : un civil blessé dans une attaque à la grenade contre un véhicule au sud de Damas Les autorités ouvrent une enquête après l’explosion dans le secteur de Sayyida Zeinab

AA / Istanbul / Mohammad Sio

Un civil a été blessé vendredi dans une attaque à la grenade visant une voiture dans une banlieue sud de Damas, en Syrie, selon des médias locaux.

Les premières informations diffusées par la chaîne Alikhbariah TV faisaient état de l’explosion d’un engin explosif improvisé dans le secteur de Sayyida Zeinab, au sud de la capitale.

Une source sécuritaire a indiqué à la chaîne que des forces du ministère de l’Intérieur ont été déployées pour sécuriser les lieux et empêcher les civils de s’en approcher.

Des équipes spécialisées ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances de l’incident, a ajouté la même source.

Des informations ultérieures ont précisé que l’explosion avait été provoquée par une grenade lancée contre un véhicule civil, et non par un engin explosif improvisé.

L’incident survient alors que la nouvelle administration syrienne s’efforce de renforcer la sécurité à travers le pays après la chute de Bachar al-Assad fin 2024, au terme de 24 années au pouvoir.

Assad a fui vers la Russie, marquant la fin du règne du parti Baas en place depuis 1963. Une administration de transition dirigée par le président Ahmad Al-Charaa est entrée en fonction en janvier 2025.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani