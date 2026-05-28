Suisse : trois blessés dans une attaque au couteau dans une gare près de Zurich

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Trois personnes ont été blessées jeudi matin dans une attaque au couteau à la gare de Winterthour, dans le nord-est de la Suisse, ont annoncé les autorités cantonales zurichoises.

L’agression s’est produite peu après 08H30 locales (06H30 GMT), lorsqu’un homme armé d’une arme blanche s’en est pris à plusieurs personnes dans l’enceinte de la gare, selon un communiqué de la police cantonale de Zurich.

Le suspect, un ressortissant suisse âgé de 31 ans, a été interpellé sur place.

Les trois victimes, également de nationalité suisse et âgées de 28, 43 et 52 ans, ont été transportées à l’hôpital pour y recevoir des soins.

La police a indiqué que les motivations de l’attaque faisaient toujours l’objet d’une enquête.

Située au nord-est de Zurich, Winterthour abrite l’un des principaux nœuds ferroviaires de Suisse.

