Afin de pallier l'insuffisance des investissements due à la perception des risques, la France a annoncé son entrée au capital de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique (ATIDI), basée à Nairobi

Sommet "Africa Forward" : Emmanuel Macron plaide pour une relation "réinventée" entre la France et l'Afrique Afin de pallier l'insuffisance des investissements due à la perception des risques, la France a annoncé son entrée au capital de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique (ATIDI), basée à Nairobi

AA / Istanbul / Mariem Njeh

Le président français Emmanuel Macron a salué mardi à Nairobi l'avènement d'un « partenariat totalement renouvelé, d'égal à égal » entre la France et l'Afrique, en clôture du sommet Africa Forward. L'événement, coorganisé avec son homologue kényan William Ruto, s'est achevé sur l'annonce de 23 milliards d'euros d'investissements privés et un appel commun à réformer l'architecture financière mondiale.

Réunissant 35 chefs d'État et de gouvernement et plus de 6 000 participants issus du monde politique et économique, ce sommet marque, selon le chef de l'État français, un changement de paradigme. « L'Afrique est là et bien là (...), c'est le continent le plus jeune, à la plus forte croissance. Quiconque l'ignore aujourd'hui se trompe », a martelé Macron.

23 milliards d'euros et refonte du système financier

Sur le plan économique, le dialogue public-privé a abouti à des engagements chiffrés à hauteur de 23 milliards d'euros d'investissements portés par des entreprises françaises et africaines sur le continent. Pour pérenniser ces échanges, une « Africa-France Impact Coalition » (AfIC), regroupant une quarantaine de dirigeants d'entreprises, a été lancée.

Le sommet a également acté une déclaration commune sur la réforme de l'architecture financière internationale, un « appel à l'action » que Paris et Nairobi porteront conjointement lors du prochain sommet du G7.

Afin de pallier l'insuffisance des investissements due à la perception des risques, la France a annoncé son entrée au capital de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique (ATIDI), basée à Nairobi. Cette institution, épaulée par la Banque africaine de développement (BAD), sera chargée de développer un mécanisme de garantie financière pour absorber les premières pertes et rassurer les investisseurs mondiaux.

Paix, souveraineté et solutions africaines

Abordant les questions de sécurité, la déclaration finale du sommet a réaffirmé que « les solutions africaines doivent être au cœur des crises africaines ».

Macron a assuré que la France resterait « en appui, en partenaire toujours », tout en insistant sur le « respect absolu de la souveraineté » et la fin des ingérences extérieures. Les participants ont par ailleurs apporté leur soutien à l'initiative visant à limiter l'usage du droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU en cas de crimes de masse, affirme le président français.

Des initiatives sectorielles ciblées

Plusieurs coalitions stratégiques ont été dévoilées pour accompagner la souveraineté du continent : « Ce que nous avons fait avec le sommet Africa Forward (...), c'est de dire : l'Afrique organise son propre sommet, et la France est là à ses côtés pour co-investir et co-construire ».