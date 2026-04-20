Une frappe aurait visé Qaqqaiyat al-Jisr, dans le district de Nabatieh, selon les médias libanais

Six blessés lors d'une frappe israélienne dans le sud du Liban malgré le cessez-le-feu Une frappe aurait visé Qaqqaiyat al-Jisr, dans le district de Nabatieh, selon les médias libanais

AA / Istanbul / Mohammad Sio

Six personnes ont été blessées lors d’une frappe aérienne israélienne visant une localité du sud du Liban lundi, malgré un cessez-le-feu parrainé par les États-Unis, ont rapporté des médias libanais.

L’Agence nationale d’information, citant le ministère de la Santé, a indiqué que la frappe a ciblé la localité de Qaqqaiyat al-Jisr, dans le district de Nabatieh.

Depuis le 2 mars, Israël mène une offensive au Liban qui a fait environ 2 300 morts, plus de 7 500 blessés et plus d’un million de déplacés, selon les autorités libanaises.

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi un cessez-le-feu de 10 jours entre le Liban et Israël.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani