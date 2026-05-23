Washington et Téhéran devraient signer un accord intérimaire pour mettre fin à la guerre d'ici dimanche, ont indiqué des sources à Anadolu

Si les États-Unis « sont suffisamment engagés, une avancée positive prend forme » : l'émissaire iranien à Islamabad Washington et Téhéran devraient signer un accord intérimaire pour mettre fin à la guerre d'ici dimanche, ont indiqué des sources à Anadolu

AA / Karachi / Aamir Latif



L'ambassadeur d'Iran au Pakistan a déclaré samedi qu'une « avancée positive » prenait forme pour mettre fin à la guerre avec les États-Unis, si Washington « est suffisamment engagé ».

« Avec un optimisme prudent, nous pouvons espérer que, si l'autre partie est suffisamment engagée, une avancée positive est en train de prendre forme, qui est le résultat des positions de la République islamique d'Iran fondées sur la dignité, de la détermination des courageuses forces armées et de la résistance de la brave nation iranienne, ainsi que de l'initiative et des efforts dévoués du médiateur pakistanais », a écrit Raza Amiri Moghadam sur le réseau social américain X.

Cela intervient après que le ministre pakistanais de l'Intérieur, Mohsin Naqvi, qui faisait partie de la délégation pakistanaise ayant mené des pourparlers avec les dirigeants iraniens, a téléphoné à Moghadam et l'a félicité « pour le succès des négociations avec les responsables de mon pays après son retour de Téhéran ».

Il a exprimé l'espoir que les « sincères » efforts de médiation du Pakistan conduiraient à une paix durable dans la région.

Le chef de l'armée pakistanaise, le maréchal Asim Munir, arrivé à Téhéran vendredi soir pour la deuxième fois ces dernières semaines, a tenu des réunions avec le président iranien Massoud Pezeshkian, le négociateur en chef de Téhéran Bagher Ghalibaf, et le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi. Ils ont discuté d'un projet d'accord « temporaire » visant à mettre fin à cette guerre qui perdure, selon des sources gouvernementales pakistanaises.

L'accord intérimaire devrait être signé par Washington et Téhéran d'ici dimanche, ont ajouté les sources.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh