Le directeur exécutif adjoint de l’UNICEF, Ted Chaiban, a indiqué avoir été témoin d’« une région riche en possibilités, mais continuellement affectée par l’insécurité, les chocs climatiques et les crises socio-économiques »

Sahel : près de 7,5 millions d’enfants ont besoin d’une aide humanitaire urgente, alerte l’UNICEF Le directeur exécutif adjoint de l’UNICEF, Ted Chaiban, a indiqué avoir été témoin d’« une région riche en possibilités, mais continuellement affectée par l’insécurité, les chocs climatiques et les crises socio-économiques »

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

Près de 7,5 millions d’enfants ont aujourd’hui besoin d’une aide humanitaire urgente dans la région du Sahel central, malgré certains progrès enregistrés en matière de santé, d’éducation et d’état civil au Niger, au Burkina Faso et au Mali, a alerté dimanche le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF).

Dans un communiqué relayé par ONU Info à l’issue d’une mission de 14 jours menée dans les trois pays, le directeur exécutif adjoint de l’UNICEF, Ted Chaiban, a indiqué avoir été témoin d’« une région riche en possibilités, mais continuellement affectée par l’insécurité, les chocs climatiques et les crises socio-économiques ».

Selon la même source, plus de 3,6 millions de personnes ont été déplacées de force par la violence dans cette zone, tandis que les Nations unies ont recensé plus de 1 500 violations graves commises contre des enfants, incluant des meurtres, enlèvements et recrutements par des groupes armés.

L’UNICEF souligne également qu’en 2025, plus de 8 400 écoles ont été rendues inaccessibles, exposant les enfants à un risque accru de maladies, de détresse psychosociale et de déscolarisation prolongée.

« Près de 7,5 millions d’enfants ont besoin d’une aide humanitaire urgente au Sahel central, une urgence qui reste trop loin de l’attention de la communauté internationale », a insisté Ted Chaiban, appelant à une mobilisation immédiate des bailleurs et partenaires humanitaires.

L’agence onusienne met toutefois en avant certains signes d’avancée dans les politiques publiques nationales. Au Niger, le taux d’enregistrement des naissances est passé de 62 % en 2023 à 79 % en 2025. Au Burkina Faso, environ un quart du budget national est consacré à l’éducation et près de 12 % à la santé. Au Mali, la couverture vaccinale nationale a atteint 82 % en 2024.

« Partout, une ambition claire émerge : faire de la prochaine génération une priorité au cœur des politiques nationales », a relevé le responsable de l’UNICEF, tout en estimant que ces efforts restent fragilisés par l’ampleur de la crise sécuritaire et humanitaire.

Face à cette situation, l’organisation a exhorté la communauté internationale à ne pas considérer la résilience des populations comme un motif d’inaction.