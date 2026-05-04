Aucun ressortissant sud-coréen n'a été blessé à ce stade, selon les autorités, après un incident impliquant un cargo au large des Émirats arabes unis

Séoul vérifie une possible attaque contre un navire sud-coréen dans le détroit d’Ormuz Aucun ressortissant sud-coréen n'a été blessé à ce stade, selon les autorités, après un incident impliquant un cargo au large des Émirats arabes unis

AA / Istanbul

La Corée du Sud a indiqué ce lundi vérifier des informations faisant état d’une possible attaque visant l’un de ses navires dans le détroit d’Ormuz, selon des médias locaux.

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a précisé qu’« aucune victime parmi les ressortissants sud-coréens n’a été confirmée à ce stade ».

D’après le quotidien Korea Herald, un cargo battant pavillon sud-coréen, identifié comme le HMM Namu, « aurait été touché par un impact extérieur » alors qu’il se trouvait à l’ancre dans la zone.

Le navire était stationné en dehors des limites portuaires d’Umm Al Quwain, aux Émirats arabes unis, au moment de l’incident survenu vers 20h40 heure sud-coréenne (11h40 GMT), selon les autorités citées.

Le bâtiment transporte 24 membres d’équipage, dont six Sud-Coréens et 18 ressortissants étrangers.

Plus tôt lundi, l’Iran a affirmé que deux missiles avaient frappé un navire de la marine américaine près de l’île de Jask, dans le golfe d’Oman, une information démentie par États-Unis.

Ces développements interviennent dans un contexte de tensions accrues dans la région. Le Corps des gardiens de la révolution islamique avait récemment averti que tout navire ne respectant pas les protocoles de transit imposés par Téhéran dans le détroit d’Ormuz serait « stoppé par la force ».

Les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran le 28 février, entraînant des représailles de Téhéran contre Israël ainsi que des alliés américains dans le Golfe, accompagnées de la fermeture du détroit d’Ormuz.

Depuis le 13 avril, États-Unis imposent un blocus naval visant le trafic maritime iranien dans cette voie stratégique.

Un cessez-le-feu de deux semaines est entré en vigueur le 8 avril sous médiation du Pakistan, suivi de discussions directes à Islamabad le 11 avril, sans qu’un accord durable ne soit trouvé.

Le président américain Donald Trump a ensuite prolongé la trêve sans fixer de nouvelle échéance, à la demande du Pakistan.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy