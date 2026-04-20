Les autorités appellent à l’évacuation immédiate dans plusieurs régions du nord et du nord-est, aucun dégât signalé dans l’immédiat

Séisme de magnitude 7,4 au Japon : alerte au tsunami sur la côte Pacifique Les autorités appellent à l’évacuation immédiate dans plusieurs régions du nord et du nord-est, aucun dégât signalé dans l’immédiat

AA / Istanbul

Un puissant séisme de magnitude 7,4 a frappé le Japon ce lundi en début de soirée heure locale, poussant les autorités à émettre une alerte au tsunami dans les régions du nord et du nord-est du pays.

Le tremblement de terre s’est produit vers 07h52 GMT, avec un épicentre situé à environ 115 kilomètres au large de la ville de Miyako, dans la préfecture d’Iwate, selon l’United States Geological Survey.

Les autorités japonaises ont évalué la magnitude à 7,5 et ont émis une alerte au tsunami le long de la côte Pacifique, notamment dans les régions d’Aomori, d’Hokkaido et d’Iwate.

« Les personnes situées dans les zones côtières ou le long des rivières doivent évacuer immédiatement vers des zones en hauteur et des endroits sûrs », ont indiqué les autorités dans une notification officielle.

Aucun dégât n’a été signalé dans l’immédiat au moment de la publication.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy