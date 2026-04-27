- Araghchi est en Russie pour des discussions sur l’évolution des enjeux régionaux et mondiaux

Russie : Poutine rencontre le ministre iranien des Affaires étrangères à Saint-Pétersbourg - Araghchi est en Russie pour des discussions sur l’évolution des enjeux régionaux et mondiaux

AA / Istanbul

Le président russe Vladimir Poutine a rencontré ce lundi à Saint-Pétersbourg le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergey Lavrov, le conseiller présidentiel Yuri Ushakov et l’amiral Igor Kostyukov, chef de la Direction principale du renseignement de l’état-major des forces armées russes, ont également pris part à la réunion.

Côté iranien, la délégation comprenait le vice-ministre des Affaires étrangères Kazem Gharibabadi ainsi que l’ambassadeur à Moscou Kazem Jalali.

Plus tôt, le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov a souligné que « l’importance de cette conversation est difficile à surestimer au regard de l’évolution de la situation autour de l’Iran et au Moyen-Orient ».

Arrivé plus tôt dans la journée en Russie, Abbas Araghchi doit évoquer les développements régionaux et mondiaux en cours, après une escale à Islamabad, au Pakistan, où il a tenu des discussions sur la fin du conflit actuel avec les États-Unis, selon les médias d’État iraniens.

« La visite en Russie offre l’occasion de discuter avec les responsables russes des derniers développements », a déclaré Abbas Araghchi à son arrivée à Saint-Pétersbourg, selon la chaîne publique IRIB News.

Washington et Téhéran ont tenu des pourparlers à Islamabad il y a deux semaines, à la suite d’une attaque militaire conjointe américano-israélienne le 28 février, sans parvenir à un accord.

Ces négociations sont intervenues après un cessez-le-feu de deux semaines négocié par le Pakistan le 8 avril, ensuite prolongé par le président américain Donald Trump. Des efforts sont en cours pour organiser un nouveau cycle de discussions.