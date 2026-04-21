L’ex-président russe accuse les dirigeants européens d’alimenter les tensions et met en doute leurs capacités militaires sans soutien américain

Russie : Dmitri Medvedev estime que l’UE ne peut compter sur les États-Unis face à la Russie L’ex-président russe accuse les dirigeants européens d’alimenter les tensions et met en doute leurs capacités militaires sans soutien américain

AA / Istanbul

L’ancien président russe Dmitri Medvedev a déclaré ce mardi que l’Union européenne ne devrait pas compter sur une intervention active des États-Unis en cas de « conflit hypothétique » avec la Russie.

S’exprimant sur la plateforme sociale russe Max, celui qui est également vice-président du Conseil de sécurité russe a accusé les dirigeants européens, qu’il qualifie d’« insensés », d’alimenter les tensions avec Moscou, évoquant notamment la production de drones pour l’Ukraine ainsi que des exercices nucléaires conjoints entre la France et la Pologne.

Selon lui, Washington ne viendrait pas en aide à l’Europe dans un tel scénario, estimant que les États-Unis sont avant tout concentrés sur leurs « propres problèmes intérieurs ».

« Washington n’a tout simplement pas besoin de l’Europe, et ne ressent aucune compassion à son égard », a-t-il déclaré, ajoutant que le continent n’est « pas encore assez fort » pour faire face à la Russie.

Dmitri Medvedev a également affirmé que « l’Europe, en tant qu’allié, est nulle », pointant du doigt les difficultés économiques et les enjeux migratoires auxquels sont confrontés les 27 États membres.

Il a appelé les dirigeants européens à évaluer leurs capacités de protection, notamment en ce qui concerne les sites de production militaire, ainsi que les secteurs de l’énergie et des transports.

« Avant de proclamer votre volonté de repousser fermement le Kremlin et d’infliger une défaite écrasante à la Russie, évaluez simplement vos propres forces sans tenir compte des capacités des États-Unis », a-t-il conclu.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy