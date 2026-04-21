Royaume-Uni : le chômage recule à 4,9 %, une première baisse en près de 20 mois

Gökhan Ergöçün
21 Avril 2026•Mise à jour: 21 Avril 2026
AA / Istanbul
Le taux de chômage au Royaume-Uni s’est établi à 4,9 % sur la période allant de décembre 2025 à février 2026, en baisse par rapport aux 5,1 % enregistrés au cours du trimestre précédent.
En revanche, ce taux est en hausse de 0,5 point de pourcentage par rapport à la même période de trois mois un an plus tôt, a indiqué ce mardi l’Office for National Statistics.
Il s’agit de la première baisse trimestrielle du chômage observée dans le pays depuis environ 20 mois.
Le taux d’emploi a également reculé de 0,1 point de pourcentage pour s’établir à 75 % sur la même période.
Par ailleurs, le taux d’inactivité économique a augmenté de 0,2 point de pourcentage pour atteindre 21,0 % entre décembre 2025 et février 2026, comparé à la période de septembre à novembre 2025, selon la même source.
* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy