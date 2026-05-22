Les enquêteurs recherchent une femme qui aurait été conduite à l’ancienne résidence de Windsor « à des fins sexuelles », alors que la police appelle d’autres victimes du délinquant sexuel Jeffrey Epstein à se manifester

Royaume-Uni: L’ancien prince Andrew ferait l’objet d’une enquête élargie concernant de possibles crimes sexuels Les enquêteurs recherchent une femme qui aurait été conduite à l’ancienne résidence de Windsor « à des fins sexuelles », alors que la police appelle d’autres victimes du délinquant sexuel Jeffrey Epstein à se manifester

AA / Londres / Aysu Bicer

Dans le cadre d’une enquête qui s’élargit, la police britannique enquête sur Andrew Mountbatten-Windsor, l’ancien prince Andrew, pour de possibles crimes sexuels, selon des médias locaux vendredi.

Les enquêteurs souhaitent interroger une femme affirmant avoir été conduite au domicile du prince Andrew à Windsor « à des fins sexuelles », selon Sky News.

Ils appellent également d’autres victimes potentielles du pédocriminel sexuel américain condamné Jeffrey Epstein, ami de Mountbatten-Windsor, à se manifester, dans ce que des sources décrivent comme une enquête complexe et susceptible de s’étendre, qui pourrait durer de nombreux mois.

Andrew reste sous enquête et nie fermement tout acte répréhensible.

La police a déjà interrogé plusieurs témoins depuis l’arrestation de l’ancien membre de la famille royale, le jour de son 66e anniversaire, lors d’une descente menée avant l’aube à son nouveau domicile dans le Norfolk, il y a trois mois.

Cependant, les enquêteurs de la police de Thames Valley craindraient que d’éventuelles victimes d’Epstein hésitent à contacter les autorités, pensant que l’enquête se limite à des questions financières.

Les policiers examinent des allégations selon lesquelles Epstein aurait envoyé au Royaume-Uni, en 2010, une femme non britannique afin qu’elle ait une relation sexuelle avec Andrew, mais ils ne l’ont pas encore interrogée.

La police chercherait également à obtenir des copies non censurées des dossiers Epstein, que des sources estiment susceptibles d’aider considérablement l’enquête.

En février, l’ancien prince avait été arrêté pour suspicion de faute dans l’exercice d’une fonction publique liée au partage d’informations confidentielles avec Epstein, mort en prison en 2019. Il avait ensuite été remis en liberté sous enquête.

Mountbatten-Windsor a constamment nié tout acte répréhensible lié à son association avec Epstein, qui avait fait fortune comme financier avant d’être condamné pour crimes sexuels, et rejeté les accusations d’enrichissement personnel liées à son rôle commercial.

Selon des dossiers publiés en janvier, Andrew aurait envoyé à Epstein, en octobre 2010, des détails concernant ses futurs déplacements officiels en tant qu’envoyé commercial à Singapour, au Vietnam, dans la ville chinoise de Shenzhen et à Hong Kong, avant de lui transmettre, le mois suivant, des rapports officiels liés à ces voyages.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz