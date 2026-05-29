-Deux personnes ont été blessées et une soixantaine d’habitants évacués après l’impact d’un drone à Galati, dans le sud-est de la Roumanie

Roumanie : un drone s’écrase sur un immeuble près de la frontière ukrainienne -Deux personnes ont été blessées et une soixantaine d’habitants évacués après l’impact d’un drone à Galati, dans le sud-est de la Roumanie

AA / Londres

Un drone s’est écrasé ce vendredi sur un immeuble résidentiel dans la ville roumaine de Galati, dans le sud-est du pays près de la frontière ukrainienne, blessant deux personnes et provoquant un incendie, ont annoncé les autorités.

L’Inspection générale roumaine pour les situations d’urgence a indiqué dans une publication sur Facebook que le drone avait frappé un immeuble au dixième étage et qu’environ 70 personnes avaient été évacuées.

« Dans la nuit du 28 au 29 mai, la Fédération de Russie a repris ses attaques de drones contre des cibles civiles et des infrastructures en Ukraine, à proximité de la frontière fluviale avec la Roumanie », a déclaré le ministère roumain des Affaires étrangères.

Le ministère a précisé que le drone avait été suivi par radar avant de s’écraser sur le bâtiment résidentiel.

« Un drone est entré dans l’espace aérien roumain, étant suivi par radar jusqu’à la zone sud de la ville de Galati, avant de s’écraser sur le toit d’un immeuble résidentiel. L’impact a été suivi d’un incendie », indique le communiqué.

La Roumanie a affirmé que son armée de l’air avait réagi après la détection de drones à proximité de son espace aérien, ajoutant que des équipes de secours, la police et les services de renseignement avaient été déployés sur place.

Les autorités ont également émis des alertes d’urgence à destination des habitants des comtés voisins de Tulcea et Braila.

« La situation reste évolutive et nous communiquerons de nouvelles informations et données officielles dès qu’elles seront disponibles », a ajouté le ministère.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy