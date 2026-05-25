Le ministère de la Gestion des urgences et des catastrophes appelle à l'« évacuation immédiate » des habitations et des commerces situés à proximité du fleuve, en particulier dans les zones de basse altitude

Risques d'inondations : la Syrie demande aux habitants de Raqqa et de Deir ez-Zor de se mettre à l'abri Le ministère de la Gestion des urgences et des catastrophes appelle à l'« évacuation immédiate » des habitations et des commerces situés à proximité du fleuve, en particulier dans les zones de basse altitude

Le ministère syrien de la Gestion des urgences et des catastrophes a mis en garde, lundi, les habitants des provinces de Raqqa et de Deir ez-Zor contre d'éventuelles inondations le long du fleuve Euphrate, à la suite d'une augmentation du débit d'eau du barrage de l'Euphrate.

Le ministère a indiqué dans un communiqué que les habitants vivant le long des rives de l'Euphrate et dans les zones de basse altitude environnantes devaient « se préparer à une vague de crue et à une élévation du niveau de l'Euphrate de plus de deux mètres au-dessus de son niveau normal ».

Il a ajouté que « le volume du débit d'eau du barrage de l'Euphrate a été augmenté à 1 500 mètres cubes par seconde », avertissant que cela pourrait entraîner « une hausse supplémentaire des niveaux d'eau allant jusqu'à un mètre au cours des heures et des jours à venir ».

Le communiqué appelle à l'« évacuation immédiate » des habitations et des commerces situés à proximité du fleuve, en particulier ceux des zones de basse altitude.

Le ministère a exhorté les habitants à déplacer les familles, le bétail et les équipements agricoles vers des « zones sûres et surélevées » et à suivre les instructions émises par les autorités officielles.

Raqqa et Deir ez-Zor sont situées dans le nord et l'est de la Syrie, le long du bassin du fleuve Euphrate, l'une des régions les plus importantes du pays en termes d'agriculture et de ressources en eau.