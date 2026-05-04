Kaja Kallas appelle à un renforcement du rôle européen au sein de l’OTAN

Retrait militaire américain d’Europe : Kallas juge le calendrier « surprenant » et appelle à renforcer l’OTAN Kaja Kallas appelle à un renforcement du rôle européen au sein de l’OTAN

La cheffe de la diplomatie de l’Union européenne, Kaja Kallas, a estimé lundi que le calendrier d’un éventuel retrait des troupes américaines d’Europe, annoncé selon certaines informations dans un délai de six à douze mois, était « surprenant », soulignant la nécessité pour l’Europe de renforcer sa place au sein de l’OTAN.

« Il y a depuis longtemps des discussions sur un possible retrait des troupes américaines d’Europe. Cependant, le calendrier de cette annonce est une surprise », a-t-elle déclaré lors de la 8e réunion de la Communauté politique européenne à Erevan.

Selon elle, cette évolution met en évidence la nécessité de « renforcer de manière significative le pilier européen au sein de l’OTAN » et que l’Europe « fasse davantage par elle-même ».

« Les troupes américaines sont en Europe non seulement pour protéger les intérêts européens, mais aussi les intérêts américains », a-t-elle ajouté.

Interrogée sur la position de Donald Trump, Kallas a indiqué qu’aucun représentant américain n’était présent à la réunion pour clarifier la position de l’administration.

Ces déclarations interviennent après que le Pentagone a annoncé une réduction de la présence militaire américaine en Allemagne, principal hub militaire des États-Unis en Europe, sur fond de tensions croissantes entre Washington et ses alliés européens concernant la guerre contre l’Iran et les droits de douane.

Un porte-parole du Pentagone a précisé qu’environ 5 000 soldats seraient retirés d’Allemagne à la suite d’un ordre du chef de la Défense américain.

Cette décision fait suite aux commentaires de Donald Trump laissant entendre que Washington réévalue son empreinte militaire en Allemagne, après que le chancelier allemand Friedrich Merz a critiqué les États-Unis pour leur absence de stratégie de sortie claire dans la guerre contre l’Iran.

Kallas a également souligné l’importance stratégique de la région du Caucase dans le contexte des tensions persistantes, notamment la guerre impliquant l’Iran, relevant que le sommet d’Erevan a mis en lumière l’importance de la résilience et de la connectivité.

Elle a qualifié le Corridor du Milieu d’« extrêmement important », estimant que les récents développements au Moyen-Orient ont renforcé la nécessité de diversifier les routes commerciales et de réduire la dépendance aux axes de transit vulnérables.

« C’est pourquoi la connectivité et ces routes alternatives sont si cruciales », a-t-elle affirmé.

Kallas a enfin évoqué la trajectoire politique de l’Arménie, affirmant que toute décision concernant une éventuelle perspective européenne dépendra en dernier ressort du peuple arménien à l’approche des prochaines élections.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani