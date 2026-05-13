Macron a accusé Moscou d'alimenter ce ressentiment, en dénonçant la propagation de « récits » construits de toutes pièces par d'autres puissances

Rejet de la France en Afrique : Macron dément l'hostilité des « jeunesses » et fustige les « récits » russes Macron a accusé Moscou d'alimenter ce ressentiment, en dénonçant la propagation de « récits » construits de toutes pièces par d'autres puissances

AA / Istanbul / Mariem Njeh

Le président français Emmanuel Macron a réfuté mardi l'idée d'un rejet massif de la France par la jeunesse africaine, imputant le sentiment anti-français observé sur le continent à la manipulation d'activistes et à la guerre de l'information menée par la Russie.

S'exprimant lors d'un entretien accordé à RFI, France 24 et TV5 Monde en marge du sommet Africa Forward à Nairobi, le chef de l'État s'est inscrit en faux contre le narratif d'une rupture entre Paris et les opinions publiques africaines. Évoquant ses propres interactions sur le terrain, lors de promenades ou de concerts, Macron a affirmé ne constater « aucun rejet » direct.

Le président français a toutefois appelé à la « lucidité » face aux tensions perceptibles. Il a cependant circonscrit cette hostilité à « une partie de la jeunesse, poussée par certains activistes qu'on écoute parfois beaucoup ».

Lors de l'entretien, Macron a accusé Moscou d'alimenter ce ressentiment, en dénonçant la propagation de « récits » construits de toutes pièces par d'autres puissances.

Ces discours sont relayés « par d'autres puissances, qui sont les vrais colonisateurs du XXIᵉ siècle, et qui sont les Russes et d'autres », a-t-il souligné.

Le chef de l'État français a plaidé pour une action fondée sur la clarté et l'objectivité du bilan de l'action de Paris sur le continent. « Quand on rétablit les faits, ce qu'on doit faire, il n'y a pas de raison de ne pas aimer la France aujourd'hui », a-t-il conclu.