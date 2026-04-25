- Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), citée par la journaliste sur le plateau, l’Europe ne disposerait plus que de six semaines de réserves de kérosène dans le contexte actuel de tensions au Moyen-Orient.

Rationnement du kérosène en Italie, six semaines de réserves en Europe : Montebourg alerte sur la flambée des prix - Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), citée par la journaliste sur le plateau, l’Europe ne disposerait plus que de six semaines de réserves de kérosène dans le contexte actuel de tensions au Moyen-Orient.

AA/Ankara

Le prix du kérosène a explosé en raison de la guerre en Iran, passant de 750 à 1 900 dollars la tonne, et menace directement la capacité des compagnies aériennes à assurer leurs vols, a alerté jeudi Arnaud Montebourg sur BFMTV.

« Des compagnies aériennes ne vont pas pouvoir assurer leurs vols », a assuré l’ancien ministre de l’Économie, soulignant que le carburant, qui représente habituellement environ 20 % des dépenses d’une compagnie aérienne, pourrait grimper jusqu’à 45 % de ces coûts.

Selon ce dernier, Air France aurait annoncé que si la situation actuelle, la fermeture du Detroit d’Ormuz, venait à durer, 45 % de ses vols vers l’Asie seraient menacés.

« Il est possible que les compagnies aériennes ne puissent plus assurer l’ensemble de leurs vols, notamment les longs courriers vers l’Asie », a-t-il détaillé, précisant que l’Italie avait déjà commencé à rationner le kérosène dans ses aéroports.

Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), citée par la journaliste sur le plateau, l’Europe ne disposerait plus que de six semaines de réserves de kérosène dans le contexte actuel de tensions au Moyen-Orient.

Arnaud Montebourg a mis en garde contre les conséquences sur le secteur du tourisme et les projets de vacances des Français.

« Les vacances d’été des Français sont menacées », a-t-il averti, avant d’ajouter dans un registre plus patriotique, « Le plus beau pays du monde, c’est le nôtre. Allez visiter la France ! », invitant les Français à privilégier le tourisme intérieur face aux risques de perturbations aériennes.

Très critique envers l’Union européenne, Arnaud Montebourg a répondu sèchement à la journaliste qui l'interrogé sur le rôle que peut jouer l'Union.



« Si l’UE était capable de résoudre nos problèmes, on le saurait. »



Pour lui, l’Union européenne a une responsabilité historique, celle de servir les peuples européens. Or, « pour l’instant, elle les dessert », a-t-il fustigé.



Concernant l’idée avancée par l’UE d’acheter du kérosène aux États-Unis, Arnaud Montebourg a répliqué avec ironie, « C’est ça, le fouteur de trouble est remercié pour ses efforts », visant explicitement les États-Unis, qu’il accuse d’être à l’origine de la guerre contre l’Iran.