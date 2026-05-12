L’accord comprend une évaluation technique par les entreprises et établit un cadre pour des discussions techniques liées aux activités d’exploration dans le bloc, selon QatarEnergy

QatarEnergy, TotalEnergies et ConocoPhillips signent un accord d’exploration offshore avec la Syrie L’accord comprend une évaluation technique par les entreprises et établit un cadre pour des discussions techniques liées aux activités d’exploration dans le bloc, selon QatarEnergy

AA / Istanbul / Serdar Dincel

La société énergétique publique qatarie QatarEnergy, la major pétrolière française TotalEnergies et la compagnie pétrolière américaine ConocoPhillips ont signé mardi un accord avec la Compagnie syrienne de pétrole (Syrian Petroleum Company) pour explorer la zone offshore du Bloc 3, près de la ville syrienne de Lattaquié.

Le protocole d'accord comprend une évaluation technique par les entreprises et établit un cadre pour les discussions techniques et commerciales liées aux activités d'exploration dans le bloc, a déclaré QatarEnergy dans un communiqué publié sur le réseau social américain X.

« Le Bloc 3 se trouve dans le bassin levantin, dans les eaux de la Méditerranée orientale, au large de la ville syrienne de Lattaquié, avec des profondeurs d'eau allant de 100 à 1 700 mètres », a-t-elle ajouté.

Cet accord intervient alors que l'intérêt des grandes entreprises du secteur de l'énergie pour de nouveaux projets en Syrie. s'est intensifié depuis la chute de Bachar al-Assad fin 2024.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh