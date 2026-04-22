Prolongation du cessez-le-feu : L'Iran attend « le terrain logique et nécessaire » pour agir

Tolga Akbaba
22 Avril 2026•Mise à jour: 22 Avril 2026
AA / Téhéran / Tolga Akbaba
Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismaïl Baghaï, s'exprimant sur la décision unilatérale des États-Unis de prolonger le cessez-le-feu, a déclaré : « Nous prendrons des mesures lorsque nous arriverons à la conclusion que le terrain logique et nécessaire est réuni pour répondre aux intérêts de l'Iran et consolider les acquis du peuple iranien. »
Selon la presse iranienne, soulignant que l'Iran suit de près les développements sur le terrain, Baghaï a déclaré : « [...] La diplomatie est un outil pour assurer les intérêts et la sécurité nationaux. Nous prendrons la décision d'utiliser cet outil lorsque nous arriverons à la conclusion que le terrain logique et nécessaire est réuni pour répondre aux intérêts de l'Iran [...]. »
Il a ajouté que « les forces armées iraniennes sont également prêtes à protéger le pays contre toute forme de menace ou d'attaque. »
Baghaï a également noté que son pays tirerait parti de toutes les opportunités et de tous les moyens pour demander des comptes et obtenir des réparations de la part des « agresseurs et des criminels de guerre ».
* Traduit du turc par Mariem Njeh