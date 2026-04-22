« Nous prendrons des mesures lorsque nous arriverons à la conclusion que le terrain logique et nécessaire est réuni pour répondre aux intérêts de l'Iran et consolider les acquis du peuple iranien », affirme le ministère des Affaires étrangères

Prolongation du cessez-le-feu : L'Iran attend « le terrain logique et nécessaire » pour agir « Nous prendrons des mesures lorsque nous arriverons à la conclusion que le terrain logique et nécessaire est réuni pour répondre aux intérêts de l'Iran et consolider les acquis du peuple iranien », affirme le ministère des Affaires étrangères

AA / Téhéran / Tolga Akbaba

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismaïl Baghaï, s'exprimant sur la décision unilatérale des États-Unis de prolonger le cessez-le-feu, a déclaré : « Nous prendrons des mesures lorsque nous arriverons à la conclusion que le terrain logique et nécessaire est réuni pour répondre aux intérêts de l'Iran et consolider les acquis du peuple iranien. »

Selon la presse iranienne, soulignant que l'Iran suit de près les développements sur le terrain, Baghaï a déclaré : « [...] La diplomatie est un outil pour assurer les intérêts et la sécurité nationaux. Nous prendrons la décision d'utiliser cet outil lorsque nous arriverons à la conclusion que le terrain logique et nécessaire est réuni pour répondre aux intérêts de l'Iran [...]. »

Il a ajouté que « les forces armées iraniennes sont également prêtes à protéger le pays contre toute forme de menace ou d'attaque. »

Baghaï a également noté que son pays tirerait parti de toutes les opportunités et de tous les moyens pour demander des comptes et obtenir des réparations de la part des « agresseurs et des criminels de guerre ».

* Traduit du turc par Mariem Njeh