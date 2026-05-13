À l’approche de la décision attendue le 7 juillet dans l’affaire des assistants parlementaires européens du RN, la cheffe de file du parti affirme qu’elle restera candidate sauf en cas d’inéligibilité prononcée par la justice

Présidentielle 2027 : Marine Le Pen conditionne sa candidature au verdict de la cour d’appel À l’approche de la décision attendue le 7 juillet dans l’affaire des assistants parlementaires européens du RN, la cheffe de file du parti affirme qu’elle restera candidate sauf en cas d’inéligibilité prononcée par la justice

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

La dirigeante du Marine Le Pen a affirmé ce mercredi qu’elle serait candidate à l’élection présidentielle de 2027 si la cour d’appel de Paris ne confirmait pas une peine d’inéligibilité à son encontre dans l’affaire des assistants parlementaires européens du Rassemblement national (RN).

Interrogée sur RTL à moins de deux mois du verdict attendu le 7 juillet, Marine Le Pen a indiqué qu’elle serait « bien sûr » candidate en cas de condamnation assortie d’un sursis, précisant qu’elle continuerait à utiliser les recours judiciaires à sa disposition pour assurer sa défense.

La présidente du groupe RN à l’Assemblée nationale a toutefois réaffirmé qu’elle renoncerait à se présenter si une décision judiciaire l’empêchait formellement de concourir à l’élection présidentielle.

En première instance, le tribunal correctionnel de Paris l’avait condamnée le 31 mars 2025 à quatre ans d’emprisonnement, dont deux ans ferme aménageables sous bracelet électronique, à 100.000 euros d’amende ainsi qu’à cinq ans d’inéligibilité avec exécution provisoire.

Les magistrats avaient estimé qu’un « système » de détournement des fonds du Parlement européen destinés aux assistants parlementaires avait été mis en place entre 2004 et 2016 au profit du parti.

Le parquet général a requis en appel une peine de cinq ans d’inéligibilité, quatre ans d’emprisonnement dont trois avec sursis ainsi que 100.000 euros d’amende.

Cette échéance judiciaire alimente les spéculations autour d’une éventuelle candidature du président du RN Jordan Bardella en cas d’empêchement de Marine Le Pen. Plusieurs enquêtes d’opinion publiées ces derniers mois placent les deux figures du RN parmi les personnalités politiques bénéficiant des plus fortes cotes de satisfaction.

Au cours de cette interview, Marine Le Pen s’est également dite favorable à une taxation « transitoire » des superprofits, citant notamment TotalEnergies, tout en réaffirmant son opposition à une hausse du Smic, jugée pénalisante pour les entreprises.

Elle a par ailleurs soutenu la privatisation des chaînes du groupe audiovisuel public France Télévisions et rejeté les spéculations lui prêtant un futur rôle au Quai d’Orsay dans l’hypothèse d’une victoire de Jordan Bardella à l’élection présidentielle.