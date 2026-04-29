Poutine propose un cessez-le-feu avec l’Ukraine pour le Jour de la Victoire de la Seconde Guerre mondiale, Trump le soutient et déclare qu’il voit un accord sur l’Ukraine à portée de main, selon un conseiller présidentiel russe

Poutine et Trump discutent de la guerre en Ukraine et des risques liés à une éventuelle offensive terrestre en Iran Poutine propose un cessez-le-feu avec l’Ukraine pour le Jour de la Victoire de la Seconde Guerre mondiale, Trump le soutient et déclare qu’il voit un accord sur l’Ukraine à portée de main, selon un conseiller présidentiel russe

AA / Moscou / Elena Teslova

Le président russe Vladimir Poutine a parlé mercredi au téléphone avec le président américain Donald Trump et a discuté des guerres en Ukraine et en Iran, a déclaré un conseiller présidentiel russe.

L’appel téléphonique, qui a duré plus d’une heure et demie, a eu lieu à l’initiative de la partie russe, a déclaré aux journalistes à Moscou Yury Ushakov, conseiller présidentiel russe pour les affaires étrangères.

Selon Ushakov, Poutine a déclaré que la décision de Trump de prolonger le régime de cessez-le-feu contre l’Iran est « correcte » et donnerait une chance aux négociations, contribuant à stabiliser la situation.

« Vladimir Poutine a attiré l’attention sur les conséquences inévitables et extrêmement nuisibles non seulement pour l’Iran et ses voisins, mais aussi pour l’ensemble de la communauté internationale, si les États-Unis et Israël recouraient à des actions violentes. Et, bien sûr, l’option d’une opération terrestre en Iran semble complètement inacceptable et dangereuse », a-t-il déclaré.

Ushakov a souligné que la Russie s’engage fermement à fournir toute l’assistance possible aux efforts diplomatiques et a proposé un certain nombre de considérations visant à résoudre les différends sur le programme nucléaire iranien.

Concernant l’Ukraine, Trump a souligné l’importance d’une cessation rapide des hostilités et sa volonté de contribuer de toutes les manières possibles, selon le conseiller présidentiel russe.

« Donald Trump estime qu’un accord qui mettrait fin au conflit en Ukraine est déjà proche », a déclaré Ushakov.

À la demande de Trump, Poutine a parlé de la situation actuelle sur le front et a réitéré sa position selon laquelle les objectifs de l’opération militaire seront « atteints dans tous les cas, bien qu’un résultat négocié serait préférable », a fait remarquer le conseiller du Kremlin.

Selon lui, Poutine a proposé un cessez-le-feu en Ukraine le 9 mai, Jour de la Victoire de la Seconde Guerre mondiale, et Trump a approuvé l’idée.

« Vladimir Poutine a informé son homologue américain de sa disposition à déclarer une trêve pour la période des célébrations du Jour de la Victoire », a déclaré Ushakov.

Les présidents ont également discuté des perspectives de projets mutuellement bénéfiques dans l’économie et l’énergie, notant que plusieurs initiatives économiques à grande échelle sont déjà en discussion entre les représentants des deux États.

Ils ont convenu de continuer à maintenir des contacts, à la fois personnellement et au niveau de leurs assistants et représentants, a déclaré Ushakov.

Poutine a également exprimé sa sympathie à Trump pour l’incident survenu la semaine dernière lors du dîner des correspondants de la Maison-Blanche dans un hôtel à Washington.

« Le leader russe a fortement condamné le crime, soulignant l’inacceptabilité de toute forme de violence politiquement motivée », a déclaré le conseiller présidentiel russe.

Le précédent appel téléphonique publiquement confirmé entre les présidents russe et américain avait eu lieu le 9 mars.

L’appel aurait duré près d’une heure et avait été initié à l’époque par la partie américaine. La conversation s’est principalement concentrée sur la discussion du conflit croissant autour de l’Iran et a également abordé la situation concernant les négociations trilatérales pour un règlement en Ukraine.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz