Le président russe ordonne à son ministère de la Défense de soumettre des propositions de riposte à la frappe ukrainienne contre le collège de Starobilsk de l’Université pédagogique de Louhansk

Poutine condamne une attaque ukrainienne contre un collège à Louhansk ayant fait 6 morts et 39 blessés Le président russe ordonne à son ministère de la Défense de soumettre des propositions de riposte à la frappe ukrainienne contre le collège de Starobilsk de l’Université pédagogique de Louhansk

AA / Istanbul / Kanyshai Butun

Le président russe Vladimir Poutine a condamné vendredi l’attaque ukrainienne contre le collège de Starobilsk de l’Université pédagogique de Louhansk, dans la région de Louhansk contrôlée par la Russie, qui a fait six morts et 39 blessés.

Lors d’une réunion au Kremlin avec les diplômés du programme « Time of Heroes », Poutine a ordonné au ministère russe de la Défense de soumettre des propositions de réponse à cette attaque.

Il a insisté sur le caractère délibéré de la frappe, affirmant que les forces ukrainiennes avaient mené « trois vagues » d’attaques contre le même site, rejetant les affirmations selon lesquelles la frappe aurait pu résulter des systèmes de défense aérienne ou de guerre électronique russes.

« Je tiens à souligner que c’est important. Il n’y a aucune installation militaire, aucun service de renseignement ni structure liée à proximité du dortoir. Il n’y a donc aucune raison d’affirmer que les projectiles ont touché le bâtiment sous l’effet de notre défense aérienne ou de nos systèmes de guerre électronique », a-t-il déclaré.

Plus tôt, le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé l’ouverture d’une enquête pénale pour « terrorisme » à la suite de l’attaque, ajoutant que « tous les responsables seront identifiés et feront face à une punition sévère inévitable ».

Le ministère a affirmé que la frappe avait été menée à l’aide d’armes de longue portée fournies à l’Ukraine par les pays de l’OTAN, notamment des drones, et a accusé des spécialistes étrangers d’avoir participé aux opérations de ciblage.

Moscou a également demandé une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU après l’attaque, a indiqué Yevgeny Ouspensky, porte-parole de la mission permanente russe auprès des Nations unies, à l’agence d’État Tass.

L’Ukraine n’a pas encore réagi à l’attaque contre le collège.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani