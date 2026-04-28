Pour Trump, le chancelier allemand Merz, qui "ne sait pas de quoi il parle", soutient un Iran doté de l’arme nucléaire

Muhammed Yasin Güngör
28 Avril 2026•Mise à jour: 28 Avril 2026
AA / Istanbul / Yasin Gungor
Le président américain Donald Trump a affirmé mardi que le chancelier allemand Friedrich Merz estime acceptable que l’Iran se dote de l’arme nucléaire, ravivant les tensions entre alliés.
« Le chancelier allemand, Friedrich Merz, pense qu’il est acceptable que l’Iran possède une arme nucléaire », a écrit Trump sur sa plateforme Truth Social.
Il a ajouté que Merz « ne sait pas de quoi il parle », estimant qu’un Iran doté de l’arme nucléaire placerait le monde « en situation d’otage ».
Le président américain a défendu sa position, affirmant qu’il s’agissait d’une ligne que « d’autres nations, ou d’autres présidents, auraient dû adopter depuis longtemps ».
« Pas étonnant que l’Allemagne aille si mal, tant sur le plan économique qu’à d’autres égards », a-t-il poursuivi.
Berlin n’a pas immédiatement réagi à ces accusations.
Cette attaque verbale intervient après des déclarations faites lundi par Merz, qui a réitéré ses critiques à l’égard des États-Unis et d’Israël concernant la prolongation du conflit contre l’Iran, tout en affirmant que les Européens intensifieraient leurs efforts diplomatiques pour trouver une issue.
« Concernant l’Iran, oui, je suis devenu désillusionné », a déclaré Merz lors d’une conférence de presse à Berlin, interrogé sur ses propos selon lesquels les États-Unis manqueraient de « stratégie de sortie » et auraient été « humiliés » par Téhéran.
* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme