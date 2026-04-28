Le président américain affirme qu’un Téhéran doté de l’arme nucléaire placerait le monde en situation « d’otage »

Pour Trump, le chancelier allemand Merz, qui "ne sait pas de quoi il parle", soutient un Iran doté de l’arme nucléaire Le président américain affirme qu’un Téhéran doté de l’arme nucléaire placerait le monde en situation « d’otage »

AA / Istanbul / Yasin Gungor

Le président américain Donald Trump a affirmé mardi que le chancelier allemand Friedrich Merz estime acceptable que l’Iran se dote de l’arme nucléaire, ravivant les tensions entre alliés.

« Le chancelier allemand, Friedrich Merz, pense qu’il est acceptable que l’Iran possède une arme nucléaire », a écrit Trump sur sa plateforme Truth Social.

Il a ajouté que Merz « ne sait pas de quoi il parle », estimant qu’un Iran doté de l’arme nucléaire placerait le monde « en situation d’otage ».

Le président américain a défendu sa position, affirmant qu’il s’agissait d’une ligne que « d’autres nations, ou d’autres présidents, auraient dû adopter depuis longtemps ».

« Pas étonnant que l’Allemagne aille si mal, tant sur le plan économique qu’à d’autres égards », a-t-il poursuivi.

Berlin n’a pas immédiatement réagi à ces accusations.

Cette attaque verbale intervient après des déclarations faites lundi par Merz, qui a réitéré ses critiques à l’égard des États-Unis et d’Israël concernant la prolongation du conflit contre l’Iran, tout en affirmant que les Européens intensifieraient leurs efforts diplomatiques pour trouver une issue.

« Concernant l’Iran, oui, je suis devenu désillusionné », a déclaré Merz lors d’une conférence de presse à Berlin, interrogé sur ses propos selon lesquels les États-Unis manqueraient de « stratégie de sortie » et auraient été « humiliés » par Téhéran.

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme