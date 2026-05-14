L’avertissement de Lieberman intervient sur fond de spéculations autour d’une possible dissolution de la Knesset

Pour le chef de l’opposition israélienne, Netanyahu pourrait lancer une action militaire "à des fins électorales" L’avertissement de Lieberman intervient sur fond de spéculations autour d’une possible dissolution de la Knesset

AA / Jérusalem / Abdel Raouf Arnaout

Le chef de l’opposition israélienne, Avigdor Lieberman, a averti jeudi que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, pourrait lancer une action militaire « à des fins électorales », sur fond de spéculations concernant une possible dissolution de la Knesset.

Dans une déclaration effectuée lors d’une visite dans la colonie de Be’eri, près de Gaza, Lieberman, ancien ministre de la Défense, a affirmé qu’il ne s’opposait pas à une opération militaire « si elle est nécessaire ».

Il a toutefois averti que Netanyahu « pourrait entreprendre une action militaire non seulement pour obtenir une victoire, mais uniquement pour servir des objectifs électoraux ».

« Il s’agit de nos soldats. Si une action militaire est menée, elle doit l’être uniquement dans le but de prendre une décision. Il est inacceptable de lancer une opération militaire dans le but d’organiser des élections », a déclaré Lieberman, chef du parti Yisrael Beytenu, sans préciser la nature ni le lieu d’une éventuelle opération militaire.

Cette mise en garde intervient après les menaces répétées de Netanyahu de « changer le visage du Moyen-Orient » et de faire d’Israël une « superpuissance » régionale.

La coalition gouvernementale israélienne a présenté mercredi soir un projet de loi visant à dissoudre la Knesset dans le contexte de la crise liée à la conscription des juifs ultra-orthodoxes (Haredim), dans une démarche perçue comme une tentative de contrer une initiative similaire de l’opposition.

Les élections législatives sont normalement prévues en octobre.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir