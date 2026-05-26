La justice portugaise a ordonné le transfert des deux garçons vers les services sociaux de Colmar, tandis que leur mère et son compagnon restent détenus pour « abandon » et violences aggravées

Portugal : les deux enfants français abandonnés seront remis aux autorités françaises La justice portugaise a ordonné le transfert des deux garçons vers les services sociaux de Colmar, tandis que leur mère et son compagnon restent détenus pour « abandon » et violences aggravées

Les deux enfants français retrouvés seuls au bord d’une route dans le sud du Portugal seront remis aux autorités françaises et confiés provisoirement aux services sociaux de Colmar, ville où ils vivaient avec leur mère, a annoncé ce mardi la justice portugaise.

Âgés de 4 et 5 ans, les deux garçons avaient été retrouvés le 19 mai dernier, seuls et en pleurs, près d’une route nationale reliant Alcácer do Sal à la station balnéaire de Comporta, à une centaine de kilomètres au sud de Lisbonne.

Le tribunal judiciaire de Setubal a placé en détention provisoire leur mère, une Française de 41 ans, ainsi que son compagnon de 55 ans, poursuivis pour « mise en danger ou abandon ». L’homme est également accusé de « coups et blessures aggravés » sur l’un des enfants.

Les deux suspects avaient été interpellés jeudi près de Fatima, dans le centre du Portugal, après plusieurs jours de recherches menées par les autorités portugaises et françaises.

Le père des enfants, qui ne disposait que d’un droit de visite supervisé, a indiqué attendre désormais l’autorisation des autorités pour retrouver ses fils.

« Ce n’est qu’une question de jours avant de récupérer mes enfants », a-t-il déclaré dans un message transmis à Ici Alsace TV, affirmant penser à eux « toutes les secondes » depuis l’annonce de leur disparition.

L’homme a également appelé à éviter les « discours de haine » autour de cette affaire, tout en qualifiant les faits de « graves et profondément choquants ».

Selon les autorités portugaises, les enfants ont été placés dans une famille d’accueil avant leur rapatriement vers la France. Le parquet de Colmar a ouvert une information judiciaire pour délaissement de mineurs.

L’affaire a suscité une forte attention médiatique au Portugal et en France, notamment en raison du profil du compagnon de la mère, ancien gendarme relayant des contenus complotistes sur les réseaux sociaux. À sa sortie du tribunal vendredi, il avait crié à plusieurs reprises « Armageddon » devant les journalistes présents.​​​​​​​

