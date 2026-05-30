Portugal : deux enfants français retrouvés seuls rapatriés en France et confiés aux services sociaux

AA/Istanbul/Sanaa Amir

Deux enfants français âgés de quatre et cinq ans, retrouvés seuls au bord d’une route dans le sud du Portugal, sont rentrés en France vendredi 29 mai, selon les médias locaux et la justice portugaise.

Le voyage de retour a été organisé et encadré par les autorités françaises et portugaises, qui ont assuré la protection et le suivi des mineurs durant leur transfert, ont précisé les mêmes sources.

Les deux frères ont été confiés aux services sociaux de Colmar, dans le Haut-Rhin, où ils résidaient auparavant avec leur mère.

Selon les éléments communiqués par la justice portugaise, les enfants avaient été retrouvés le 19 mai par un automobiliste, assis et en pleurs au bord d’une route reliant Alcácer do Sal à la station balnéaire de Comporta, à une centaine de kilomètres au sud de Lisbonne.

Dans la continuité de l’enquête, leur mère, une Française âgée de 41 ans, ainsi que son compagnon, 55 ans, ont été arrêtés quelques jours plus tard près de Fátima, dans le centre du pays.

La mère est placée en détention provisoire et mise en examen pour « mise en danger ou abandon », tandis que son compagnon est poursuivi pour « coups et blessures aggravés » sur l’un des deux enfants, selon les autorités judiciaires.

Les autorités portugaises avaient lancé des recherches dès le 11 mai, après un signalement de disparition effectué par le père depuis la France.

Dans ce dossier, le tribunal de Setúbal a salué une « coopération extraordinaire » entre les services français et portugais, soulignant que les décisions ont été prises dans l’intérêt supérieur des enfants, selon les médias locaux.