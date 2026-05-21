La compagnie nationale turque Turkish Airlines (THY) a affrété 3 appareils pour effectuer des vols spéciaux qui rapatrieront les activistes interceptés illégalement par les forces navales israéliennes en Méditerranée

Plus de 420 activistes de la Flottille mondiale Sumud prennent l'avion pour rentrer en Türkiye La compagnie nationale turque Turkish Airlines (THY) a affrété 3 appareils pour effectuer des vols spéciaux qui rapatrieront les activistes interceptés illégalement par les forces navales israéliennes en Méditerranée

Le transfert vers la Türkiye des activistes de la Flottille mondiale Sumud, interceptés illégalement par Israël dans les eaux internationales, a commencé jeudi avec des avions de Turkish Airlines (THY).



Selon les informations obtenues par l'AA, les activistes de la Flottille mondiale Sumud, détenus de la prison de Ketziot dans le désert du Néguev, ont été transportés à l'aéroport Ramon dans le sud d'Israël.



Après l'achèvement des procédures d'expulsion, plus de 420 activistes, dont 78 Turcs, ont embarqués sur trois avions distincts de la compagnie nationale turque THY.



Après les procédures effectuées sous la coordination du ministère turc des Affaires étrangères, le premier avion transportant les activistes de la Flottille mondiale Sumud a décollé de l'aéroport Ramon en direction d'Istanbul.



Les avions transportant les activistes devraient arriver à Istanbul dans la soirée.



Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, avait annoncé plus tôt ce jeudi que, grâce à un vol spécial organisé, il était prévu de rapatrier en Türkiye les citoyens turcs et les participants provenant de pays tiers présents dans la Flottille mondiale Sumud.



L'armée israélienne avait mené une nouvelle attaque le 18 mai contre la flotte composée de 50 bateaux et regroupant 428 activistes de 44 pays, alors qu'elle naviguait en eaux internationales en direction de Gaza, et avait détenu les activistes de manière illégale.



Parmi les activistes, dont 78 participants turcs, certains avaient été conduits mercredi au port d'Ashdod dans le sud d'Israël, puis, dans la nuit, à la prison de Ketziot dans le désert du Néguev.



* Traduit du turc par Tuncay Çakmak