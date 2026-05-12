La mission de l’ONU en Afghanistan attribue plus de la moitié des morts à une frappe pakistanaise ayant touché un hôpital de Kaboul en mars, dans le contexte d’une escalade militaire sans précédent entre les deux pays

Plus de 370 civils tués en Afghanistan en trois mois de conflit avec le Pakistan, selon l’ONU La mission de l’ONU en Afghanistan attribue plus de la moitié des morts à une frappe pakistanaise ayant touché un hôpital de Kaboul en mars, dans le contexte d’une escalade militaire sans précédent entre les deux pays

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Le conflit entre le Pakistan et l’Afghanistan a provoqué la mort de 372 civils afghans et fait 397 blessés entre janvier et fin mars 2026, selon un rapport publié ce mardi par la mission de l’ONU en Afghanistan (Unama).

Selon l’ONU, « plus de la moitié » des décès sont liés aux frappes menées le 16 mars par l’armée pakistanaise contre l’hôpital Omid à Kaboul, un établissement spécialisé dans le traitement des personnes toxicomanes.

L’Unama affirme avoir constaté sur place « l’impact des frappes aériennes pakistanaises », tandis qu’Islamabad soutient qu’« aucun hôpital ou centre de réhabilitation pour toxicomanes n’a été visé » et assure avoir ciblé uniquement des « infrastructures terroristes et militaires ».

L’ONU précise que ce bilan constitue le plus lourd enregistré sur une période de trois mois depuis le début de ses relevés en 2011. En 2025, 87 civils avaient été tués sur l’ensemble de l’année en Afghanistan dans le cadre des tensions avec le Pakistan.

Treize femmes, 46 enfants et 313 hommes figurent parmi les victimes recensées entre le 1er janvier et le 31 mars.

L’Unama estime toutefois que le bilan réel pourrait être « bien plus élevé », de nombreux corps retrouvés après les frappes sur l’hôpital de Kaboul n’ayant pas pu être identifiés en raison de brûlures importantes ou de mutilations.

Le rapport mentionne également la mort, le 19 mars dans la province afghane du Nouristan, d’une employée d’ONG et de son fils de trois ans après des tirs attribués aux forces pakistanaises alors qu’un cessez-le-feu était en vigueur pour la fin du ramadan.

Les relations entre Islamabad et Kaboul restent fortement dégradées depuis le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan en 2021.

Le Pakistan accuse régulièrement son voisin d’abriter des groupes armés responsables d’attaques sur son territoire, ce que les autorités afghanes démentent.

Selon le ministère pakistanais des Affaires étrangères cité dans le rapport, 130 civils et membres des forces de sécurité ont été tués au Pakistan depuis le début de l’année.

Les affrontements frontaliers sporadiques se sont transformés en conflit ouvert fin février, avec des bombardements pakistanais ayant visé plusieurs zones afghanes, y compris Kaboul.

Depuis des discussions organisées début avril en Chine, les deux pays se sont engagés à éviter une nouvelle escalade, même si des incidents continuent d’être signalés le long de la frontière.





