Des musiciens critiquent l’Union européenne de radio-télévision pour son « hypocrisie », en autorisant Israël à participer alors que la Russie est suspendue depuis 2022

Plus de 1 000 artistes appellent au boycott de l’Eurovision en raison de la participation d’Israël Des musiciens critiquent l’Union européenne de radio-télévision pour son « hypocrisie », en autorisant Israël à participer alors que la Russie est suspendue depuis 2022

AA / Bruxelles / Melike Pala

Plus de 1 000 musiciens et travailleurs culturels ont signé mardi une lettre ouverte appelant au boycott de l’Eurovision en raison de la participation d’Israël, selon l’initiative à l’origine de l’appel.

La lettre, organisée par le groupe « No Music for Genocide » (Pas de musique pour le génocide), demande aux artistes, diffuseurs, équipes techniques et fans de retirer leur soutien au concours tant que l’Union européenne de radio-télévision (EBU) n’exclut pas le diffuseur public israélien KAN.

Parmi les signataires figurent des artistes internationaux tels que Brian Eno, Massive Attack, Kneecap et Roger Waters, ainsi que d’anciens gagnants de l’Eurovision comme Emmelie de Forest et Charlie McGettigan.

Le texte estime que le maintien d’Israël dans la compétition, alors que la Russie est suspendue depuis 2022 en raison de la guerre en Ukraine, révèle une « hypocrisie » dans les politiques de l’EBU. Il cite une déclaration de 2022 selon laquelle la présence de la Russie « discréditerait la compétition ».

Les signataires affirment que « plus de 30 mois de génocide à Gaza, ainsi que le nettoyage ethnique et les expropriations en Cisjordanie occupée, ne sont pas considérés comme suffisants pour appliquer la même politique à Israël ».

Ils appellent les acteurs de l’industrie à prendre position, estimant que « le silence passif n’est pas une option ».

Le communiqué salue également les diffuseurs et participants ayant renoncé à certaines sélections nationales en signe de protestation dans plusieurs pays européens.

La prochaine édition de l’Eurovision est prévue en Autriche du 12 au 16 mai.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz