Un navire cargo aurait été pris de force puis redirigé vers les eaux territoriales somaliennes

Piraterie maritime : l’UKMTO alerte après le détournement d’un cargo au large de la Somalie Un navire cargo aurait été pris de force puis redirigé vers les eaux territoriales somaliennes

AA / Ankara / Merve Berker

L’agence britannique de sécurité maritime UK Maritime Trade Operations (UKMTO) a émis, dimanche, une alerte après le signalement du détournement d’un navire cargo au large des côtes somaliennes.

Selon l’UKMTO, des individus non autorisés ont pris le contrôle du bâtiment et l’ont redirigé vers les eaux territoriales de la Somalie.

L’incident a été signalé à environ 6 milles nautiques (près de 11 kilomètres) au nord-est de Garacad, en Somalie, a indiqué l’agence dans un message publié sur la plateforme américaine X.

« Il a été signalé que des personnes non autorisées ont pris le contrôle d’un navire cargo, lequel a été redirigé vers les eaux territoriales », a précisé l’UKMTO.

L’agence a appelé les navires transitant dans la zone à faire preuve d’une vigilance accrue face à la dégradation de la situation sécuritaire.

« En raison de la menace croissante d’éventuelles activités de groupes d’action pirates (PAG), les navires sont invités à naviguer avec prudence et à signaler toute activité suspecte », a-t-elle averti.

Les autorités compétentes enquêtent actuellement sur cet incident, ajoute la même source.

Aucun détail supplémentaire n’a été fourni à ce stade concernant l’équipage du navire, sa cargaison ou l’identité des personnes impliquées dans le détournement.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani