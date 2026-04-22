L’incident s’est produit dans la zone de Barangay à Bacolod City

Philippines : un incendie détruit des dizaines de maisons, plus de 300 personnes déplacées L’incident s’est produit dans la zone de Barangay à Bacolod City

AA / Istanbul

Un important incendie a ravagé un quartier densément peuplé aux Philippines, détruisant des dizaines de maisons et laissant plus de 300 personnes sans abri, selon des médias locaux mercredi.

Le feu, qui s’est déclaré mardi soir dans la zone de Barangay à Bacolod City, a touché les habitants de Purok Ramon Magsaysay Dawis, selon Inquirer.net, citant Richelle Verdeprado-Mangga, responsable du Département des services sociaux et du développement de la ville.

Au moins 103 familles, soit 307 personnes, ont été contraintes de quitter leur domicile.

Les premières évaluations indiquent que 27 maisons ont été détruites et 10 autres endommagées, mais les autorités précisent que le bilan pourrait encore évoluer.

Des équipes d’intervention d’urgence ont été déployées pour aider les familles touchées, dont beaucoup ont été transférées temporairement dans des centres d’évacuation.



*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz