« C'était l'engagement pris à Paris il y a un mois lors du 9ème Congrès mondial contre la peine de mort : il a été tenu », a-t-il écrit

Peine de mort : Barrot salue un vote « historique » du Parlement libanais abolissant la peine capitale « C'était l'engagement pris à Paris il y a un mois lors du 9ème Congrès mondial contre la peine de mort : il a été tenu », a-t-il écrit

AA / Istanbul / Mariem Njeh

Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a salué mardi ce qu'il a présenté comme un vote « historique et courageux » du Parlement libanais abolissant la peine capitale, faisant du Liban, selon lui, « le premier pays du Moyen-Orient » à prendre une telle mesure.

« Le Liban devient aujourd'hui le premier pays du Moyen-Orient à abolir la peine capitale », a écrit le chef de la diplomatie française sur le réseau social américain X.

Il a ajouté que ce vote montrait que le Liban, « malgré les épreuves qu'il subit, conserve une voix singulière dans la région », et qu'il demeure « un exemple par sa capacité à faire vivre les valeurs démocratiques et les libertés qui sont au fondement de son existence ».

Le ministre a rappelé que cette abolition correspondait à un engagement pris à Paris « il y a un mois », lors du 9e Congrès mondial contre la peine de mort. « C'était l'engagement pris à Paris il y a un mois lors du 9ème Congrès mondial contre la peine de mort : il a été tenu », a-t-il écrit.

Jean-Noël Barrot a par ailleurs affirmé que « le Liban et le peuple libanais peuvent compter sur le soutien indéfectible de la France », alors que « beaucoup reste à accomplir sur le chemin de la paix et des réformes ».

Contexte

La Chambre des députés libanaise a approuvé mardi, à la majorité, une loi abolissant la peine de mort, après l’introduction de plusieurs amendements. Les deux blocs parlementaires du Hezbollah et du Courant patriotique libre (CPL) se sont opposés à la décision et leurs députés ont quitté la séance.

La nouvelle loi prévoit de remplacer la peine de mort par la réclusion à perpétuité avec régime sévère pour les crimes commis après l’entrée en vigueur de la loi, et par les travaux forcés à perpétuité pour les crimes commis auparavant.

La majorité des 128 députés que compte le Parlement a voté en faveur de l’abolition de la peine capitale.

Le ministre libanais de la Justice, Adel Nassar, a qualifié l’abolition de la peine de mort de « décision historique », ajoutant que cela « ne signifie pas faire preuve de laxisme envers les criminels ».

Le Liban n’a pas exécuté de condamnation à mort depuis janvier 2004. Toutefois, les tribunaux ont continué pendant cette période à prononcer des dizaines de condamnations à mort, qui ont ensuite été suspendues ou commuées.