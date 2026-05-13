Alors que la France juge le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah toujours « fragile », de nouvelles discussions directes entre Beyrouth et Tel-Aviv doivent se tenir à Washington pour tenter d’en prolonger la durée

Paris assume une diplomatie de « bataille des récits » sur fond de crises au Proche-Orient et de rivalités stratégiques Alors que la France juge le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah toujours « fragile », de nouvelles discussions directes entre Beyrouth et Tel-Aviv doivent se tenir à Washington pour tenter d’en prolonger la durée

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Le ministère français des Affaires étrangères a revendiqué ce mercredi une diplomatie plus offensive face à la « guerre informationnelle », tout en détaillant ses positions sur plusieurs dossiers sensibles allant du Proche-Orient à l’Ukraine, en passant par l’Afrique, l’Algérie et le Groenland.

Offensive française sur la « guerre informationnelle »

Lors d’un point presse, le porte-parole du Quai d’Orsay, Pascal Confavreux, est revenu sur l’événement « Agir dans la bataille des récits », organisé le 7 mai à Paris à l’initiative du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot.

Selon le ministère, plus de 700 experts, chercheurs, journalistes et créateurs de contenus ont participé à cette rencontre consacrée à la guerre informationnelle, alors que Paris dit vouloir placer la « communication stratégique » au cœur de son action diplomatique.

Le Quai d’Orsay a affirmé que plusieurs de ses agents avaient récemment été visés par des « attaques coordonnées » sur les réseaux sociaux, évoquant des campagnes d’intimidation liées à cette « bataille des récits ». Un dispositif d’accompagnement des agents ciblés par des attaques informationnelles a été mis en place depuis janvier 2026.

"Africa Forward" et ambitions africaines

Sur le plan diplomatique, Paris a également mis en avant les conclusions du sommet « Africa Forward », présenté comme le « plus grand business forum du continent », avec plus de 7.000 participants et 35 chefs d’État et de gouvernement présents, dont le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

Le ministère a annoncé que 23 milliards d’euros d’investissements avaient été engagés à l’issue du sommet, dont 14 milliards d’euros d’investissements français et 9 milliards d’euros d’investissements africains, pour un total estimé de 250.000 emplois directs et indirects.

Paris a également indiqué que 11 nouveaux pays africains avaient rejoint l’initiative franco-africaine visant à encadrer l’usage du droit de veto au Conseil de sécurité des Nations unies en cas d’atrocités de masse.

Pressions européennes sur Israël et situation à Gaza

Concernant le Proche-Orient, le Quai d’Orsay a confirmé qu’un accord politique européen avait été trouvé pour préparer un troisième train de sanctions contre des colons israéliens violents et des entités soutenant la colonisation en Cisjordanie occupée.

La diplomatie française a aussi confirmé l’existence d’un « non-papier » franco-suédois proposant de restreindre davantage le commerce avec les colonies israéliennes, précisant que les discussions se poursuivaient au sein des institutions européennes.

Paris a par ailleurs indiqué suivre « avec une très grande attention » la situation du réalisateur palestinien Muhammad Al Sharif, bloqué dans la bande de Gaza alors qu’il devait se rendre au Festival de Cannes pour présenter son film le 17 mai.

Le Quai d’Orsay a attribué ces difficultés aux contraintes sécuritaires et aux ralentissements des évacuations liés au conflit dans la bande de Gaza.

Interrogée sur des révélations publiées par le The New York Times concernant des violences sexuelles présumées commises contre des Palestiniens, la diplomatie française a indiqué attendre davantage d’éléments avant de se prononcer.

Concernant Gaza, le Quai d’Orsay a indiqué qu’un accord politique européen avait également été trouvé pour préparer de nouvelles sanctions contre « les principaux dirigeants du Hamas », qualifié d’« organisation terroriste responsable des attaques du 7 octobre ».

La diplomatie française a affirmé que le Hamas devait être « définitivement exclu de la future gouvernance de Gaza ».

Liban, Ukraine et autonomie stratégique européenne

Sur le Liban, la France a estimé que le cessez-le-feu restait « fragile » entre Israël et le Hezbollah, appelant les deux parties à respecter leurs engagements après plusieurs violations et frappes meurtrières signalées ces derniers jours.

Paris a indiqué qu’un quatrième vol humanitaire français était arrivé le 11 mai à Beyrouth, portant à près de 100 tonnes l’aide médicale et humanitaire acheminée vers le Liban depuis mars 2026.

Le ministère a également annoncé qu’une nouvelle session de discussions directes entre Israël et le Liban devait se tenir à Washington afin de consolider le cessez-le-feu prolongé pour trois semaines.

Concernant l’Ukraine, la France a salué l’adoption de nouvelles sanctions européennes visant les responsables des déportations d’enfants ukrainiens vers la Russie, réaffirmant sa volonté de maintenir la pression sur Moscou.

Interrogée sur la visite du président américain Donald Trump en Chine, la diplomatie française a insisté sur « l’autonomie stratégique européenne », affirmant que « l’intérêt des Européens » demeurait sa « seule boussole ».

Algérie et Groenland, deux dossiers stratégiques

Concernant l’Algérie, Paris a réaffirmé demander la libération du journaliste français Christophe Gleizes, détenu depuis juin 2025 et condamné à sept ans de prison pour « apologie du terrorisme ».

Le Quai d’Orsay a confirmé qu’il avait reçu le 11 mai sa première visite consulaire à la prison de Tizi Ouzou.

Enfin, la France a confirmé la participation du ministre délégué chargé du Commerce extérieur à la conférence « Future Greenland », organisée la semaine prochaine au Groenland.

Paris entend y explorer des « opportunités économiques » dans ce territoire stratégique de l’Arctique, où la France dispose depuis début 2026 d’un consulat général présenté comme « tout sauf symbolique », dans un contexte de rivalités croissantes autour des ressources et des routes arctiques.