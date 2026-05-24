Les autorités ont ouvert une enquête après l’explosion survenue sur une voie ferrée près de Quetta

Pakistan : une explosion fait dérailler un train de marchandises dans le sud-ouest et blesse au moins 27 personnes Les autorités ont ouvert une enquête après l’explosion survenue sur une voie ferrée près de Quetta

Au moins 27 personnes ont été blessées dimanche après une puissante explosion ayant provoqué le déraillement d’un train de marchandises dans le sud-ouest du Pakistan, selon des responsables et des médias locaux.

L’explosion s’est produite le long d’une voie ferrée à Quetta, capitale de la province du Baloutchistan, visant un train se dirigeant vers la zone du cantonnement de la ville, a rapporté la chaîne pakistanaise 24 News.

De violents échanges de tirs ont également été signalés après l’explosion, tandis que les autorités ont décrété l’état d’urgence dans plusieurs hôpitaux de la ville.

Babar Yousafzai, conseiller spécial du département provincial de l’Intérieur, a indiqué aux journalistes que les forces de sécurité et les équipes de secours s’étaient rendues sur les lieux, alors que la police tentait de déterminer la nature exacte de l’explosion.

Aucun groupe n’a revendiqué l’attaque dans l’immédiat.

Le Baloutchistan, région riche en ressources minières et axe stratégique du corridor économique Chine-Pakistan, un projet de plusieurs milliards de dollars, est depuis longtemps confronté à des violences menées par des groupes séparatistes armés.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore