Un groupe séparatiste revendique l’attaque contre un train transportant du personnel militaire à Quetta

Pakistan : un attentat-suicide présumé visant un train fait 23 morts et 70 blessés Un groupe séparatiste revendique l’attaque contre un train transportant du personnel militaire à Quetta

Au moins 23 personnes ont été tuées et 70 autres blessées dimanche dans un attentat-suicide présumé visant un train dans le sud-ouest du Pakistan, ont indiqué des sources policières à Anadolu.

Selon ces sources, un kamikaze présumé, qui aurait agi seul, a percuté avec un véhicule chargé d’explosifs un train transportant du personnel militaire à Quetta, capitale de la province du Baloutchistan.

L’explosion s’est produite le long d’une voie ferrée alors que le train se dirigeait vers la zone du cantonnement de la ville.

Les autorités ont indiqué que la déflagration était suffisamment puissante pour être entendue à plusieurs kilomètres à la ronde.

Parmi les victimes figurent également des civils. Plusieurs habitations situées à proximité de la voie ferrée ainsi que de nombreux véhicules ont subi d’importants dégâts.

Le groupe séparatiste interdit Balochistan Liberation Army (BLA) a revendiqué l’attaque dans un communiqué adressé aux médias locaux, affirmant qu’un kamikaze avait ciblé des militaires.

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De violents échanges de tirs ont également été signalés après l’explosion, tandis que les autorités ont décrété l’état d’urgence dans plusieurs hôpitaux de Quetta.

Plus tôt dans la journée, Babar Yousafzai, conseiller spécial du département provincial de l’Intérieur, avait indiqué que les forces de sécurité et les équipes de secours s’étaient rendues sur les lieux, alors que la police tentait d’établir la nature exacte de l’explosion.

Le Baloutchistan, région riche en ressources minières et axe stratégique du corridor économique Chine-Pakistan, un projet de plusieurs milliards de dollars, est depuis longtemps confronté à des violences menées par des groupes séparatistes armés.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore